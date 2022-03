Akademia Fonograficzna ogłosiła dziś nominacje do nagrody Fryderyk 2022 w siedemnastu kategoriach muzyki rozrywkowej i trzech kategoriach jazzowych. Kto został nominowany w rockowej kategorii?

Poznaliśmy nominacje do Fryderyków 2022. Kto ma szanse na zwycięstwo w rockowej kategorii?

Najwięcej szans na statuetkę ma w tym roku Daria Zawiałow, która zdobyła trzy nominacje indywidualne oraz cztery współdzielone z innymi muzykami. Daria będzie walczyła między innymi w kategoriach Artystka Roku, Autorka Roku oraz Album Roku Pop z płytą "Wojny i noce". Duże szanse na nagrodę ma także w kategorii Utwór Roku, gdzie nominowana jest dwukrotnie: za singiel "Za krótki sen" z Dawidem Podsiadło oraz "I Ciebie też, bardzo", który wykonała w ramach projektu Męskie Granie Orkiestra 2021 wspólnie z Dawidem Podsiadło i Vito Bambino.

Kto ma szansę na zwycięstwo w kategorii Album Roku Rock/Metal? Wśród nominowanych znaleźli się Dezerter, Dziwna Wiosna, Muchy, Organek oraz WaluśKraksaKryzys. Natomiast w kategorii Album Roku Alternatywa wyróżniono płyty Fisz Emade Tworzywo, Hani Rani, solowy krążek Kuby Kawalca oraz płytę Marii Peszek.

Oglądaj

Akademia Fonograficzna doceniła również projekt Męskie Granie, nominując Orkiestrę Męskiego Grania 2020 w kategoriach Artysta Roku i Album Roku Pop (za album Męskie Granie 2020), a także wykonawców ubiegłorocznej edycji projektu: w kategorii Utwór Roku, za singiel "I Ciebie też, bardzo" oraz reżysera teledysku do tego utworu – studio MYK Collective.

Lista nominowanych do Fryderyków 2022

ALBUM ROKU POP

Daria Zawiałow - Wojny i noce

Krzysztof Zalewski - MTV Unplugged

Męskie Granie 2020 - Męskie Granie 2020

Ochman -Ochmansanah - Irenka

ALBUM ROKU INDIE POP

Brodka - BRUT

Kaśka Sochacka - Ciche dni

Król - Dziękuję

Kwiat Jabłoni - Mogło być nic

Natalia Przybysz - MTV Unplugged

ALBUM ROKU HIP HOP

Mata - Młody Matczak

Sobel - Pułapka na motyle

Sokół - NIC

Szczyl - Polska Floryda

Zdechły Osa - Sprzedałem dupe

ALBUM ROKU ROCK/METAL

Dezerter - Kłamstwo to nowa prawda

Dziwna Wiosna - Dziwna Wiosna

Muchy - Szaroróżowe

Organek - Na razie stoję, na razie patrzę

WaluśKraksaKryzys - Atak!

UTWÓR ROKU

Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło - Za krótki sen

Męskie Granie Orkiestra 2021 (Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino) - I Ciebie też, bardzo

Mrozu - Złoto

Muchy - Szaroróżowe

sanah - kolońska i szlugi

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU

bryska

Kaśka Sochacka

Ochman

Szczyl

Young Leosia

ARTYSTKA ROKU

Daria Zawiałow

Kaśka Sochacka

Mery Spolsky

sanah

Young Leosia

ARTYSTA ROKU

Krzysztof Zalewski

Mata

MROZU

Ralph Kaminski

Szczyl

ZESPÓŁ / PROJEKT ARTYSTYCZNY

Fisz Emade Tworzywo

Kwiat Jabłoni

Męskie Granie Orkiestra 2020

Muchy

OIO

TELEDYSK ROKU

Dawid Misiorny i Tymon Nogalski (HARTwarsaw) za teledysk: ROSALIE. feat. KRÓL Potrzeba skał

za teledysk: Monika Brodka i Przemek Dzienis za teledysk: Brodka Game Change

za teledysk: MYK Collective za teledysk: Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło Za krótki sen

za teledysk: MYK Collective za teledysk: Męskie Granie Orkiestra 2021 I Ciebie też, bardzo

za teledysk: Zuzanna Irena Jurczak i Michał Pańszczyk za teledysk: sanah kolońska i szlugi

PRODUCENT/PRODUCENTKA/TEAM PRODUCENCKI ROKU

@atutowy (Adam Wiśniewski)

Dominik Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Hania Rani

Jakub Galiński

Magiera

AUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKU

Bartek Fisz Waglewski

Daria Zawiałow

Michał Wiraszko

sanah

Sobel (Szymon Sobel)

KOMPOZYTOR/KOMPOZYTORKA/TEAM KOMPOZYTORKI ROKU

Daria Zawiałow, Michał Kush

Hania Rani, Dobrawa Czocher

Kaśka Sochacka

sanah, Jakub Galiński

Sobel (Szymon Sobel), Piotr Lewandowski

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA

BAASCH - Balladyna

Michał Łapaj - Are You There

Rysy - 4GET

STEEZ83 - Lost Tapes 001

Tomasz Mreńca - Echo

ALBUM ROKU ALTERNATYWA

Fisz Emade Tworzywo - Ballady i protesty

Hania Rani - Music For Film and Theatre

Hania Rani, Dobrawa Czocher - Inner Symphonies

Kuba Kawalec - Ślepota

Maria Peszek - Ave Maria

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI / BLUES

Dagadana - Tobie Wydawca

Wydawca Jarecki - Totem

Miuosh i Zespół Śląsk - Pieśni współczesne

Tulia - Półmrok

Wojtek Mazolewski - Yugen

ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA I LITERACKA

De Mono - Osiecky

Mery Spolsky - Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj

Organek - Ocali nas miłość

Ralph Kaminski - Kora

Variete - Dziki książę

MUZYKA JAZZOWA ALBUM ROKU – JAZZ

Adam Bałdych - Poetry

Anna Gadt Trio - Renaissance Gesualdo

Ewa Bem Live

Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz Nasza miłość

Marcin Wasilewski Trio - En Attendant

ARTYSTA ROKU JAZZ

Adam Bałdych

Ewa Bem

Dorota Miśkiewicz

Henryk Miśkiewicz

Marcin Wasilewski

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ

Szymon Białorucki

Maciej Kitajewski

Marek Konarski

Paweł Mańka

Daniel Nosewicz

Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1,6 tys. artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu.