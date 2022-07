Poznaliśmy nominacje do MTV Video Music Awards 2022. Rockowe legendy mają szanse na statuetkę

MTV Video Music Awards 2022 zbliża się wielkimi krokami i poznaliśmy nominacje we wszystkich kategoriach. Najwięcej nominacji zdobyli Doja Cat, Harry Styles, Jack Harlow, Kendrick Lamar i Lil Nas X. Wśród czołowych pretendentów do nagrody są również Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift i The Weeknd. W tegorocznej edycji nie zabrakło oczywiście rockowej kategorii.

Gala Video Music Awards 2022 będzie transmitowana na żywo z Prudential Center w New Jersey w ponad 170 krajach na całym świecie. Na antenie MTV Polska emisja rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek 29 sierpnia o godzinie 2:00.

MTV ogłosiło dzisiaj nominacje do Video Music Awards 2022 – nagrody dla artystów, których twórczość i wkład w kulturę w ciągu ostatniego roku odmieniły przemysł muzyczny i zainicjowały globalny dialog. Jack Harlow, Kendrick Lamar i Lil Nas X prowadzą pod względem liczby nominacji (mają ich po 7), tuż za nimi plasują się Doja Cat i Harry Styles (po 6) oraz Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift i The Weeknd (po 5).

W kategorii "Najlepszy teledysk rock" nominowano klipy Foo Fighters, Jack White, Muse, Red Hot Chilli Peppers, Shinedown, Three Days Grace. Natomiast w kategorii "Najlepszy teledysk alternatywny" na statuetkę mają szanse m.in. Avril Lavigne, Imagine Dragons, Machine Gun Kelly, Maneskin, Panic! At The Disco, Twenty One Pilots.

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY TELEDYSK ROCK

Foo Fighters – „Love Dies Young”

Jack White – „Taking Me Back”

Muse – „Won’t Stand Down”

Red Hot Chili Peppers – „Black Summer"

Shinedown – „Planet Zero”

Three Days Grace – „So Called Life”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY TELEDYSK ALTERNATYWNY

Avril Lavigne ft. blackbear – „Love It When You Hate Me” – Elektra Music Group / DTA Records

Imagine Dragons x JID – „Enemy” – KIDinaKORNER / Interscope Records

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – „emo girl” – Bad Boy / Interscope Records

Måneskin – „I WANNA BE YOUR SLAVE” – Arista Records

Panic! At The Disco – „Viva Las Vengeance” – Fueled By Ramen / Elektra Music Group

Twenty One Pilots – „Saturday” – Fueled By Ramen / Elektra Music Group

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – „G R O W” – MSFTSMusic / Roc Nation Records

Od dziś fani mogą głosować na swoich faworytów w 22 neutralnych pod względem płci kategoriach, w tym „Teledysk Roku”, „Artyst(k)a Roku”, „Najlepsza Współpraca” oraz w dwóch zupełnie nowych kategoriach „Najlepszy Teledysk Długometrażowy” i „Najlepszy Występ w Metaverse”. Aby to zrobić, należy wejść na stronę vote.mtv.com i oddać swój głos do piątku, 19 sierpnia 2022 roku.

Już w niedzielę 28 sierpnia na scenie VMAs zobaczymy niezwykłe występy największych gwiazd światowej muzyki. Gala będzie transmitowana na żywo ze słynnego Prudential Center w New Jersey, a także na globalnych platformach linearnych i cyfrowych MTV w ponad 170 krajach i w prawie 30 różnych językach. Oprócz kanałów BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TVLand i VH1, po raz trzeci z rzędu VMAs będą również transmitowane przez The CW Network, dzięki czemu wydarzenie będzie dostępne dla jeszcze większej publiczności.

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: TELEDYSK ROKU

Doja Cat – „Woman”

Drake ft. Future & Young Thug – „Way 2 Sexy”

Ed Sheeran – „Shivers”

Harry Styles – „As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – „INDUSTRY BABY”

Olivia Rodrigo – „brutal”

Taylor Swift – „All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: ARTYST(K)A ROKU

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Adele – „Easy On Me” – Columbia Records

Billie Eilish – „Happier Than Ever” – Darkroom / Interscope Records

Doja Cat – „Woman”

Elton John & Dua Lipa – „Cold Heart (PNAU Remix)”

Lizzo – „About Damn Time”

The Kid LAROI & Justin Bieber – „STAY”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: DEBIUT ROKU

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

SEVENTEEN

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: PUSH PERFORMANCE ROKU

wrzesień 2021: Griff – „One Night”

październik 2021: Remi Wolf – „Sexy Villain”

listopad 2021: Nessa Barrett – „i hope ur miserable until ur dead”

grudzień 2021: SEVENTEEN – „Rock With You”

styczeń 2021: Mae Muller – „Better Days”

luty 2022: GAYLE – „abcdefu”

marzec 2022: Shenseea – „R U That”

kwiecień 2022: Omar Apollo – „Tamagotchi”

maj 2022: Wet Leg – „Chaise Longue”

czerwiec 2022: Muni Long – „Baby Boo”

lipiec 2022: Doechii – „Persuasive”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA

Drake ft. Future & Young Thug – „Way 2 Sexy”

Elton John & Dua Lipa – „Cold Heart (PNAU Remix)”

Lil Nas X, Jack Harlow – „INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – „Sweetest Pie”

Post Malone & The Weeknd – „One Right Now”

ROSALÍA ft. The Weeknd – „LA FAMA”

The Kid LAROI & Justin Bieber – „STAY”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY TELEDYSK POP

Billie Eilish – „Happier Than Ever”

Doja Cat – „Woman”

Ed Sheeran – „Shivers”

Harry Styles – „As It Was”

Lizzo – „About Damn Time”

Olivia Rodrigo – „traitor”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY TELEDYSK HIP-HOP

Eminem & Snoop Dogg – „From The D 2 The LBC”

Future ft. Drake, Tems – „WAIT FOR U”

Kendrick Lamar – „N95”

Latto – „Big Energy”

Nicki Minaj ft. Lil Baby – „Do We Have A Problem?”

Pusha T – „Diet Coke

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY TELEDYSK LATYNOSKI

Anitta – „Envolver”

Bad Bunny – „Tití Me Preguntó”

Becky G X KAROL G – „MAMIII”

Daddy Yankee – „REMIX”

Farruko – „Pepas”

J Balvin & Skrillex – „In Da Getto”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY TELEDYSK R&B

Alicia Keys – „City of Gods (Part II)”

Chlöe – „Have Mercy”

H.E.R. – „For Anyone”

Normani ft. Cardi B – „Wild Side”

Summer Walker, SZA & Cardi B – „No Love (Extended Version)”

The Weeknd – „Out Of Time”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY TELEDYSK K-POP

BTS – „Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”

ITZY – „LOCO”

LISA – „LALISA

SEVENTEEN – „HOT”

Stray Kids – „MANIAC”

TWICE – „The Feels”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: VIDEO FOR GOOD – NAJLEPSZY TELEDYSK ZE SPOŁECZNYM PRZEKAZEM

Kendrick Lamar – „The Heart Part 5”

Latto – „P*ssy”

Lizzo – „About Damn Time”

Rina Sawayama – „This Hell”

Stromae – ”Fils de joie”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY WYSTĘP W METAVERSE

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft –

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Rift Tour ft. Ariana Grande | Fortnite

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY TELEDYSK DŁUGOMETRAŻOWY

Billie Eilish – „Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”

Foo Fighters – „Studio 666”

Kacey Musgraves – „star-crossed – Interscope Records”

Madonna – „Madame X”

Olivia Rodrigo – „driving home 2 u”

Taylor Swift – „All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Baby Keem & Kendrick Lamar – „family ties”

Camila Cabello ft. Ed Sheeran – „Bam Bam”

Harry Styles – „As It Was”

Kendrick Lamar – „N95”

Normani ft. Cardi B – „Wild Side”

Taylor Swift – „All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZA REŻYSERIA

Baby Keem & Kendrick Lamar – „family ties”

Billie Eilish – „Happier Than Ever”

Ed Sheeran – „Shivers”

Harry Styles – „As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – „INDUSTRY BABY”

Taylor Swift – „All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZE KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE

Adele – „Oh My God”

Doja Cat – „Get Into It (Yuh)”

Drake ft. Future & Young Thug – „Way 2 Sexy”

Kacey Musgraves – „simple times”

Lil Nas X, Jack Harlow – „INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion ft. Dua Lipa – „Sweetest Pie”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZE EFEKTY

Billie Eilish – „Happier Than Ever”

Coldplay X BTS – „My Universe”

Kendrick Lamar – „The Heart Part 5”

Lil Nas X, Jack Harlow – „INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – „Sweetest Pie”

The Kid LAROI & Justin Bieber – „STAY”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZA CHOREOGRAFIA

BTS – „Permission to Dance”

Doja Cat – „Woman”

FKA twigs ft. The Weeknd – „Tears In The Club”

Harry Styles – „As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – „INDUSTRY BABY”

Normani ft. Cardi B – „Wild Side”

Nominacje MTV Video Music Awards 2022: NAJLEPSZY MONTAŻ