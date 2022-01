Poznaliśmy nominowanych do Bestsellerów Empiku 2021. Kto ma szansę na wygraną w rockowej kategorii?

Poznaliśmy nominowanych do Bestsellerów Empiku: corocznych nagród dla twórców najpopularniejszych książek, muzyki i filmów. W 2021 roku klienci salonów Empik i Empik.com oraz użytkownicy aplikacji Empik, Empik Go, Empik Music, Empik Bilety i Going. poprzez swoje wybory i zakupy oddali w plebiscycie blisko 50 milionów głosów! Ulubionych twórców polskiej publiczności poznamy 15 lutego podczas gali finałowej Bestsellerów Empiku 2021 transmitowanej na antenie TVN oraz streamingowanej w kilku kanałach społecznościowych. W trakcie wydarzenia zostaną również przyznane Literackie, Muzyczne i Filmowe Odkrycia Empiku. Kto ma szanse na statuetki?

Bestsellery Empiku 2021: Poznaliśmy nominowanych. Kto ma szansę na wygraną w rockowej kategorii?

Muzyczne listy nominacji do Bestsellerów Empiku zdominowali polscy wykonawcy. Na statuetkę w kategorii Pop & rock szansę mają: sanah, Męskie Granie Orkiestry 2021 i Kwiatu Jabłoni. O wygraną polscy artyści walczą z Adele i Måneskin. W streamingu również królowała polska muzyka: sanah (solo i w duecie z Vito Bambino), Męskie Granie Orkiestra 2021 i Mata.

W tej edycji Bestsellerów pojawia się także nowa muzyczna kategoria Live, dedykowana koncertom, trasom i festiwalom. Największym wzięciem w 2021 roku w Empik Bilety i Going. cieszyły się wejściówki na koncert Maty oraz trasy Young Leosi i PRO8L3M, FEST Festiwal i pożegnalne występy elektronicznego duetu Bass Astral x Igo.

Jak natomiast wygląda sytuacja w filmowej kategorii? W 2021 roku widzowie bardzo chętnie włączali do swoich kolekcji rodzime produkcje. Na statuetkę w kategorii Kino polskie mają szansę mocne filmy wzbudzające silne emocje, takie jak „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” w reżyserii Jana Holoubka czy „Banksterzy” Marcina Ziębińskiego. Nominacje w kategorii Kino familijne wskazują, że podczas rodzinnych seansów wygrywały wzruszające animacje oraz filmy opowiadające na nowo ponadczasowe historie. O statuetkę powalczą m.in. „Mulan” (reż. Niki Caro), „Luca” (reż. Enrico Casarosa) czy „Co w duszy gra” (reż. Pete Docter).

BESTSELLERY EMPIKU 2021 – NOMINACJE

MUZYKA

Pop & rock

30 , Adele, Sony Music Entertainment Poland

, Adele, Sony Music Entertainment Poland Irenka , sanah, Magic Records/Universal Music Polska

, sanah, Magic Records/Universal Music Polska Męskie Granie 2021 , Męskie Granie Orkiestra 2021, Mystic Production/Sony Music Entertainment Poland

, Męskie Granie Orkiestra 2021, Mystic Production/Sony Music Entertainment Poland Mogło być nic , Kwiat Jabłoni, Agora S.A.

, Kwiat Jabłoni, Agora S.A. Teatro D'ira. Volume 1, Måneskin, Sony Music Entertainment Poland

Rap & hip-hop

Akademia Sztuk Pięknych , Avi x Louis Villain, Moya Label/e-Muzyka/Step Hurt

, Avi x Louis Villain, Moya Label/e-Muzyka/Step Hurt Młody Matczak , Mata, SBM Label/e-Muzyka

, Mata, SBM Label/e-Muzyka Nic , Sokół, Prosto Label/e-Muzyka

, Sokół, Prosto Label/e-Muzyka Pułapka na motyle , Sobel, Def Jam Poland/Universal Music Polska

, Sobel, Def Jam Poland/Universal Music Polska Sezon 3, Ekipa, Ekipa/DonPro, Musicom/e-Muzyka

Streaming

Ale jazz! , sanah & Vito Bambino

, sanah & Vito Bambino etc. (na disco) , sanah

, sanah I Ciebie też, bardzo , Męskie Granie Orkiestra 2021

, Męskie Granie Orkiestra 2021 I WANNA BE YOUR SLAVE , Måneskin

, Måneskin Kiss cam (podryw roku), Mata

Live

Bass Astral x Igo - pożegnalna trasa: „Last Dance” (9 miast)

FEST Festival 2021

Mata - koncert na Lotnisku Bemowo

PRO8L3M – trasa: „Art Brut 2” (13 miast)

Young Leosia - Hulanki Tour (8 miast)

FILM

Kino polskie

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy , reż. Jan Holoubek, Kino Świat/AlterDystrybucja

, reż. Jan Holoubek, Kino Świat/AlterDystrybucja Banksterzy , reż. Marcin Ziębiński, Kino Świat/AlterDystrybucja

, reż. Marcin Ziębiński, Kino Świat/AlterDystrybucja Czyściec , reż. Michał Kondrat, Telewizja Polska S.A.

, reż. Michał Kondrat, Telewizja Polska S.A. Listy do M. 4 , reż. Patrick Yoka, Kino Świat/AlterDystrybucja

, reż. Patrick Yoka, Kino Świat/AlterDystrybucja Pętla, reż. Patryk Vega, Kino Świat/AlterDystrybucja

Kino familijne

Co w duszy gra , reż. Pete Docter, Galapagos

, reż. Pete Docter, Galapagos Luca , reż. Enrico Casarosa, Galapagos

, reż. Enrico Casarosa, Galapagos Mulan , reż. Niki Caro, Galapagos

, reż. Niki Caro, Galapagos Tajemniczy ogród , reż. Marc Munden, Monolith Films/Dasan

, reż. Marc Munden, Monolith Films/Dasan Trolle 2, reż. Walt Dohrn, Filmostrada

Literatura piękna

Dziewczyna, kobieta, inna , Bernardine Evaristo, tłum. Agata Zano, Wydawnictwo Poznańskie

, Bernardine Evaristo, tłum. Agata Zano, Wydawnictwo Poznańskie Informacja zwrotna , Jakub Żulczyk, Świat Książki

, Jakub Żulczyk, Świat Książki Matka siedzi z tyłu. Opowieści z d**y wzięte , Joanna Mokosa-Rykalska, Wielka Litera

, Joanna Mokosa-Rykalska, Wielka Litera Nigdy , Ken Follet, tłum. Janusz Ochab, Albatros

, Ken Follet, tłum. Janusz Ochab, Albatros Trzy siostry, Heather Morris, tłum. Kaja Gucio, Wydawnictwo Marginesy

Literatura popularna

Narzeczona nazisty , Barbara Wysoczańska, Wydawnictwo Filia

, Barbara Wysoczańska, Wydawnictwo Filia Powrót , Nicholas Sparks, tłum. Maria Olejniczak-Skarsgård, Albatros

, Nicholas Sparks, tłum. Maria Olejniczak-Skarsgård, Albatros Później , Stephen King, tłum. Rafał Lisowski, Albatros

, Stephen King, tłum. Rafał Lisowski, Albatros Terapeutka , B.A. Paris, tłum. Maria Gębicka-Frąc, Albatros

, B.A. Paris, tłum. Maria Gębicka-Frąc, Albatros Wybaczam Ci, Remigiusz Mróz, Czwarta Strona

Rozwój osobisty

Czuła Przewodniczka. Kobieca droga do siebie , Natalia de Barbaro, Agora

, Natalia de Barbaro, Agora Dobrostan. O szczęśliwym, bogatym i spełnionym życiu , Agnieszka Maciąg, Wydawnictwo Otwarte

, Agnieszka Maciąg, Wydawnictwo Otwarte Klub 5 rano. Szczęśliwy poranek zmienia wszystko , Robin Sharma, tłum. Teresa Tomczyńska, Wydawnictwo Kompania Mediowa

, Robin Sharma, tłum. Teresa Tomczyńska, Wydawnictwo Kompania Mediowa Kobiety, które czują za bardzo , Katarzyna Kucewicz, Dom Wydawniczy Rebis

, Katarzyna Kucewicz, Dom Wydawniczy Rebis Napisz i spal, Sharon Jones, tłum. Agata Wróbel, Wydawnictwo Otwarte

Literatura polska dla dzieci

Bohaterowie Magicznego Drzewa. Stwór , Andrzej Maleszka, Znak Emotikon

, Andrzej Maleszka, Znak Emotikon Jesteś prawdziwym przyjacielem, Pinku! , Urszula Młodnicka, Agnieszka Waligóra, Sensus

, Urszula Młodnicka, Agnieszka Waligóra, Sensus Kocia Szajka i zagadka zniknięcia śledzi , Agata Romaniuk, Agora

, Agata Romaniuk, Agora Opowieści na dobranoc. 100 historii niezwykłych Polek , Sylwia Chutnik, Debit

, Sylwia Chutnik, Debit Wszystkie kolory świata, Opracowanie zbiorowe, Agora

Audiobook

Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie , Natalia de Barbaro, czyta: Maja Ostaszewska

, Natalia de Barbaro, czyta: Maja Ostaszewska Gra Luizy - Serial Oryginalny Empik Go według scenariusza Anny Robak-Reczek, w rolach głównych: Aleksandra Linda, Bogusław Linda i Dawid Ogrodnik

- Serial Oryginalny Empik Go według scenariusza Anny Robak-Reczek, w rolach głównych: Aleksandra Linda, Bogusław Linda i Dawid Ogrodnik Wilkołak - Serial Oryginalny Empik Go i Wydawnictwa Marginesy według scenariusza Wojciecha Chmielarza, w rolach głównych: Aleksandra Popławska, Cezary Pazura, Krzysztof Zalewski i Filip Kosior

- Serial Oryginalny Empik Go i Wydawnictwa Marginesy według scenariusza Wojciecha Chmielarza, w rolach głównych: Aleksandra Popławska, Cezary Pazura, Krzysztof Zalewski i Filip Kosior Wizjer , Magdalena Witkiewicz, w roli głównej: Maria Dębska

, Magdalena Witkiewicz, w roli głównej: Maria Dębska Zabójcza przyjaźń, Alice Feeney, tłum. Agnieszka Walulik, czytają: Diana Giurow i Michał Podsiadło

Podcast

Kryminatorium Empik Go 2 , Marcin Myszka

, Marcin Myszka Muzyczka Okuniewskiej , Joanna Okuniewska

, Joanna Okuniewska Piąte: Nie zabijaj. Droga po kres , Justyna Mazur

, Justyna Mazur W poszukiwaniu pełni , Natalia de Barbaro

, Natalia de Barbaro Zagadki Kryminalne Empik Go, Karolina Anna

ODKRYCIA EMPIKU 2021 – NOMINACJE (kolejność alfabetyczna według twórców):

MUZYKA

Luna „Caught In The Night”, Universal Music Polska

OCHMAN „Ochman”, Universal Music Polska

Oxford Drama „What's The Deal With Time?”, Oxford Drama/Asfalt Distro

Patrick the Pan „Miło Wszystko”, Agora S.A.

Szczyl „Polska Floryda”, Sony Music Entertainment Poland

FILM

Konrad Aksinowicz „Powrót do tamtych dni”, Kino Świat

Łukasz Grzegorzek „Moje wspaniałe życie”, Gutek Film

Mateusz Rakowicz „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, Dystrybucja Mówi Serwis

Łukasz Ronduda/ Łukasz Gutt „Wszystkie nasze strachy”, Kino Świat

Aleksandra Terpińska „Inni ludzie", Warner Bros. Entertainment Polska

LITERATURA

Łukasz Barys „Kości, które nosisz w kieszeni”, Cyranka

Maciej Jakubowiak „Ostatni ludzie. Wymyślanie końca świata”, Czarne

Dorota Kotas „Cukry”, Cyranka

Mateusz Pakuła „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję”, Nisza

Aleksandra Zbroja „Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu”, Agora

Gala Bestsellery Empiku 2021 - transmisja

Do kogo powędrują statuetki Bestsellerów i Odkryć Empiku 2021, dowiemy się już 15 lutego podczas specjalnej gali. Transmisja wydarzenia na antenie TVN rozpocznie się o 20:15, natomiast o 19:45 wystartuje streaming online z relacją zza kulis, który będzie można śledzić na kanałach Empiku na Facebooku, Instagramie, TikToku i YouTube oraz na platformie Empik.com i w aplikacji mobilnej Empik. Po raz kolejny Empik szykuje zaskakującą oprawę muzyczną – tym razem we współpracy ze znanym producentem i aranżerem muzycznym Wojtkiem Urbańskim.

Bestsellery Empiku to całoroczny plebiscyt kulturalny. Każdy wybór czy zakup w salonach stacjonarnych Empik, w sklepie online Empik.com, w aplikacji Empik Go, serwisach Empik Music, Empik Bilety i Going. to głos oddany na konkretną książkę, audiobook, podcast, film, muzyczny album i utwór oraz wydarzenie live.