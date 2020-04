Prawdziwy rarytas dla fanów Metalliki - zobaczcie cały koncert zespołu z 1991 roku

Trasa koncertowa promująca "The Black Album" trwała od 1991 do 1994 roku, a w jej trakcie zespół zwiedził niemalże cały świat. Dla Metalliki była to trasa przełomowa - wówczas pierwszy raz stali się gwiazdami wypełniającymi stadiony, co później stało się dla nich codziennością.

Metallica - zobaczcie koncert z 1991 roku

Pierwsze kroki w drodze na sam szczyt i próbę cementowania swojej pozycji w świecie muzyki możecie zobaczyć w poniższym nagraniu, które pochodzi z początków potężnego tournee wspierającego "The Black Album". Metallica postanowiła grać prawie 3-godzinne koncerty w ramach "wieczoru z zespołem" - panowie grali bez żadnego supportu, co pozwalało im na konkretne wydłużenie swoich koncertów.

Począwszy od większości "The Black Album", przez największe "przeboje", aż po mieszankę utworów z "... And Justice For All", setlista z tego koncertu jest naprawdę świetna i zadowoli nawet najbardziej krytycznych fanów zespołu. Bez zbędnego przedłużania - zobaczcie koncert Metalliki z 1991 roku:

Powyższe nagranie zostało udostępnione przez zespół w ramach "Poniedziałków z Metalliką", serii archiwalnych koncertów grupy. Transmisje z tymi występami są za darmo na YouTube, a w trakcie emisji można wpłacać datki na cele charytatywne - wśród nich jest m.in. walka z koronawirusem. Zespół w taki sposób stara się pomóc osobom najbardziej zagrożonym.