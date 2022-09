Premier Kanady zaśpiewał "Bohemian Rhapsody" przed pogrzebem królowej Elżbiety II. "Żenujące" [WIDEO] 

Premier Kanady, Justin Trudeau, podpadł opinii publicznej, gdy w sieci pojawiło się wideo zarejestrowane 2 dni przed pogrzebem królowej Elżbiety II. W hotelu w Londynie przy akompaniamencie fortepianu zaśpiewał "Bohemian Rhapsody" grupy Queen. Wiele osób go za to skrytykowało i wcale nie chodzi o poziom jego wokalu.

Śpiewanie coveru Queen parę dni przed pogrzebem królowej Elżbiety II spotkało się z głośną krytyką - wiele osób zarzuca premierowi Kanady brak taktu i niedojrzałość. Przypomnijmy, że królowa była formalną głową Kanady, a 19 września, czyli dzień pogrzebu Elżbiety II był dniem żałoby narodowej w Kanadzie.

Kanadyjska delegacja zatrzymała się w hotelu Corinthia w Londynie i w holu budynku na pianinie grał muzyk pochodzący z Quebecu, Gregory Charles. Dołączył do niego Justin Trudeau, który zaśpiewał "Bohemian Rhapsody". Rzecznik premiera potwierdził autentyczność wideo.

Wielu polityków i dziennikarzy skrytykowało zachowanie premiera Kanady - felietonista dziennika "Globe and Mail", Andrew Coyne'a, napisał na Twitterze, że zachowanie premiera jest "żenujące":

Sporo internautów również stwierdziła, że polityk swoim zachowaniem ośmiesza Kanadę, niektórzy sugerują, że mógł być pod wpływem alkoholu. Jak podaje tvn24.pl, rzecznik rządu bronił polityka stwierdzając:

Po sobotniej kolacji premier dołączył do niewielkiej grupy członków kanadyjskiej delegacji, którzy zgromadzili się wspólnie, by oddać hołd życiu i służbie Jej Królewskiej Mości. Gregory Charles, słynny muzyk z Quebecu i kawaler Orderu Kanady, grał na fortepianie w hotelowym lobby. Dołączyli do niego niektórzy członkowie delegacji, w tym premier.