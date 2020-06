Premiery płyt metalowych i rockowych: lipiec 2020. Na jakie albumy czekamy?

Lipiec 2020 to kolejna dawka ciekawych płytowych premier. W nadchodzącym miesiącu fani Powerwolf doczekają się ich wydawnictwa "The Best of". Premierowy materiał zapowiedziała z kolei grupa Bury Tomorrow. W połowie miesiąca ukaże się epka Voivod oraz materiał Static X. Nowości możemy spodziewać się także z obozu U.D.O. czy brytyjskiego Lionheart. Miesiąc zamknie między innymi krążek Alanis Morissette.

Premiery płyt metalowych i rockowych: lipiec 2020

1 lipca:

Aleah - Aleah

3 lipca:

Powerwolf - Best Of The Blessed

Black Funeral - Scourge Of Lamashtu

Haunt - Flashback

Bury Tomorrow - Cannibal

Poltergeist - Feather Of Truth

Convocation - Ashes Coalesce

Svärd - The Rift [EP]

Sparks - A Steady Drip, Drip, Drip

Mora Prokaza - By Chance

DDENT - Couvre-Sang

10 lipca:

Haken - Virus

Voivod - The End Of Dormancy [EP]

Static-X - Project: Regeneration Vol. 1

Dawn Of Ashes - The Antinomian

Judicator - Let There Be Nothing

Ensiferum - Thalassic

Inter Arma - Garbers Days Revisited [EP]

13 lipca:

Agony Face - IV Time Totems [EP]

17 lipca:

U.D.O. - We Are One

Dark Sarah - Grim

Eremit - Desert Of Ghouls [EP]

Khthoniik Cerviiks - Æequiizoiikum

Zombi - 2020

Mystras - Castles Conquered And Reclaimed

22 lipca:

Fides Inversa - Historia Nocturna

24 lipca:

Primal Fear - Metal Commando

Valkyrie - Fear

Night In Gales - Dawnlight Garden

Make Them Suffer - How To Survive A Funeral

Defeated Sanity - The Sanguinary Impetus

Volturyon - Xenogenesis

Gernotshagen - Ode Naturae

Gaerea - Limbo

Spirit Possession - Spirit Possession

27 lipca:

Draghkar - At The Crossroads Of Infinity

31 lipca: