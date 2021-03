Prezenter porównał znany zespół do koronawirusa "G*wniany wirus, mam nadzieję, że pojawi się szczepionka"

Niemiecki prezenter stacji Bayern 3 Matthias Matuschik użył krzywdzących słów na antenie. Jak podaje Associated Press, dziennikarz porównał koreańską grupę BTS do koronawirusa. Było to wysoce niestosowne i wywołało falę oburzenia.

Podczas jednej z audycji Matuschik skomentował cover Coldplay nagrany przez koreański boys band BTS. Muzycy wykonali własną interpretację "Fix You", która bardzo nie spodobała się prezenterowi. Stwierdził, że to "bluźnierstwo" i zniewaga oryginału.

Prezenter radiowy porównał BTS do wirusa. Wywołał skandal

Jednak na tym porównaniu nie poprzestał. Jak cytuje wypowiedź radiowca Interia, Matuschik stwierdził, że BTS to:

G*wniany wirus, na którego wkrótce, mam nadzieję, również pojawi się szczepionka.

I po tych słowach prezenter nie ugryzł się w język. Dodał, że muzycy powinni udać się na 20-letnie wakacje do Korei Północnej.

Słowa użyte przez Matuschika byłyby dziś nie na miejscu w stosunku do opisywania jakiegokolwiek zespołu, jednak w tym przypadku prezenterowi zarzucono ksenofobię i rasizm. Pierwszy przypadek koronawirusa odnotowano w Wuhan, przez co ludzie azjatyckiego pochodzenia żyjący w Ameryce czy Europie, spotykali się w ostatnich miesiącach z licznymi przejawami nienawiści i agresji na tle rasowym. Jednak Matuschik twierdzi, że jego zachowanie nie miało nic wspólnego z uprzedzeniami.

Nie możecie mi zarzucić ksenofobii, tylko dlatego, że ten zespół pochodzi z Korei Południowej. Mam samochód z Korei Południowej, jest najfajniejszy w okolicy.

Wypowiedzi prezentera wywołały skandal. Nie tylko fani grupy potępili zachowanie Matuschika. Zaczęto używać wymownych hasztagów w mediach społecznościowych i domagać się przeprosin za krzywdzące słowa.

Po fali krytyki, stacja Bayern 3 opublikowała oświadczenie, w którym podkreśliła, że Matuschik wypowiedział na antenie własne zdanie w przesadzonej i bardzo ironicznej formie. Zapewniono, że prezenter nie chciał urazić uczuć fanów BTS. Jego celem było wyłącznie podkreślenie, jak bardzo nie podobał mu się cover zespołu.

Nie zmienia to jednak faktu, że te słowa zraniły wielu z Was i zostały odebrane jako rasistowskie. Przepraszamy za to. - pisze stacja.

Oświadczenie opublikował także sam Matuschik. Jak czytamy na insider.com, brzmi ono następująco: