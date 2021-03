Prochy Prince'a będą dostępne do oglądania dla fanów z okazji 5. rocznicy jego śmierci

Prochy Prince'a będą dostępne dla fanów

Chociaż trudno to sobie wyobrazić, to 21 kwietnia 2021 roku minie 5 lat od śmierci Prince'a. Tego dnia jego dom Paisley Park zmieni się w muzeum, a fani będą mogli oddać hołd popkulturowej ikonie - jego prochy zostaną bowiem wystawione w atrium.

Jak podaje Billboard, Paisley Park w Chanhassen (stan Minnesota) będzie otwarty za darmo 21 kwietnia, a fani będą mogli zobaczyć specjalną ceramiczną urnę, w której przechowywane są prochy Prince'a. Zarządcy nieruchomości zachęcają fanów do zostawiania kwiatów, pamiątek, czy innych rzeczy przy pomniku Symbolu Miłości, który stoi przed głównym wejściem do budynku.

Prochy Prince'a były już wystawione w Paisley Park - i to niedługo po śmierci muzyka. Z oczywistych powodów rodzina artysty poprosiła o to, by zabrać stamtąd urnę. Ich życzenie zostało uszanowane.

Jak mówi szef Paisley Park Alan Seiffert w oficjalnym oświadczeniu udostępnionym w amerykańskich mediach:

Celebrujemy jego życie i spuściznę codziennie. Paisley Park było miejscem, którym Prince chciał się podzielić ze światem. Więc tego dnia chcemy się przypomnieć o tym, jak potężną i inspirującą postacią był Prince, a otwarcie drzwi jego domu dla fanów jest jednym ze sposobów na to.

Z powodu restrykcji pandemicznych, miejsce będzie mogło odwiedzić 1400 osób w ciągu dnia - wszyscy goście muszą się przed tym zarejestrować online. Jeśli jednak nie możecie się pojawić na miejscu sami (co jest całkowicie zrozumiałe), to Paisley Park szykuje wirtualną wersję domu Prince'a.

Prince zmarł 21 kwietnia 2016 roku w wieku 57 lat. Przyczyną jego śmierci było przypadkowe przedawkowanie fentanylu.