Producent Metalliki twierdzi, że album "...And Justice For All" nie miał sensu

Bob Rock to kanadyjski producent muzyczny, który przez ostatnie 30 lat zajmował się płytami największych metalowych i rockowych gwiazd. Wśród kapel z którymi współpracował można wymienić między innymi Metallikę. Rock odpowiada za brzmienie zespołu w latach 90. i na początku lat dwutysięcznych, a nawet przez chwilę pełnił rolę basisty w zespole.

Po raz pierwszy Rock współpracował z Metalliką za sprawą płyty "Black Album" z 1991 roku. Wielu fanów Metalliki oskarża producenta o ugrzecznione brzmienie kapeli oraz najbardziej komercyjną i radiową płytę w ich karierze. Producent w niedawnym wywiadzie dla Gibson TV przyznał, że po raz pierwszy usłyszał Metallikę w 1989 roku i postanowił wybrać się na koncert zespołu.

Kupiłem album "Justice", bo podobał mi się utwór, który leciał w MTV - "One". Dlatego posłuchałem tego albumu, który zdawał się nie mieć końca. Stwierdziłem "ok, to interesujące". Uznałem, że pójdę na koncert The Cult i zostanę na Metallice, która grała po nich. "