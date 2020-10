Producent "Nevermind": Nirvana nie odniosłaby sukcesu, gdyby wydała album w XXI wieku

24 września 1991 roku ukazał się krążek "Nevermind" Nirvany, który wywrócił do góry nogami rynek muzyczny. Album zdołał pokonać na liście Billboardu króla popu Michaela Jacksona z albumem "Dangerous". Dzięki Nirvanie również inne kapele grunge'owe zanotowały wzrost sprzedaży swoich płyt, m.in. Pearl Jam czy Alice in Chains. Czy Nirvana odniosłaby taki sukces z "Nevermind", gdyby krążek ukazał się w XXI wieku? Producent tej płyty uważa, że Nirvana wstrzeliła się w bardzo dobry moment w branży.

Butch Vig, perkusista Garbage i producent płyty "Nevermind" w rozmowie z NME wyznał, że Nirvana nie wywarłaby takiego wpływu na kulturę, gdyby wydała swój album obecnie:

Byłoby to bardzo trudne, by powtórzyć takie wstrzelenie się w dobry moment. Gdyby "Nevermind" pojawił się w tym tygodniu to, mimo tego, że jest to świetna płyta, nie wywarłaby takiego wpływu na kulturę. Krążek ukazał się w dobrym czasie, gdy w muzyce się wiele zmieniało, to była jak rewolucja. Podobna rzecz dzieje się teraz, ale w inny sposób. "