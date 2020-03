Producent płyty Ozzy'ego zaraził się koronawirusem. Czy Osbourne jest zagrożony?

Producent i gitarzysta Andrew Watt, który współpracował z Ozzym Osbournem przy jego ostatniej płycie "Ordinary Man" podzielił się ze swoimi fanami smutną wiadomością. Okazało się, że Watt zaraził się koronawirusem. Postanowił zatem opowiedzieć o tym, jak dowiedział się o chorobie i zachęcił wszystkich do pozostaniaw w domu i dbania o bliskich.

Andrew Watt wyznał, że 6 marca 2020 poczuł się źle - miał bóle mięśni i gorączkę. Jego lekarz jednak stwierdził, że to grypa i niemożliwym byłoby zarażenie się koronawirusem, bo producent nigdzie nie wyjeżdżał i większość czasu przebywał w studiu nagraniowym. Watt poinformował swoich przyjaciół o chorobie i nikt z jego otoczenia nie miał nawet kataru.

Pomimo przypisanych leków producent nadal czuł się źle i nabawił się suchego kaszlu - wówczas zdecydował się sprawdzić, czy czasem nie zaraził się koronawirusem. Niestety pomimo jego próśb nie mógł wykonać takiego testu, w końcu jednak sprawą zajął się prywatny doktor, który poinformował go, że rzeczywiście producent zaraził się koronawirusem. Obecnie jego stan powoli się polepsza, ale cały czas ma problem z oddychaniem i leży pod respiratorem. Opowiadając swoją historię, Watt postanowił przestrzec innych:

"

Mam 29 lat, jestem zdrowym, młodym mężczyzną i za wszelką cenę wyjdę z tego, będę zdrowy, ale... jest tyle osób w moim życiu i na świecie, które mogą tego nie przeżyć z powodu wieku i/albo osłabionego układu odpornościowego... dlatego o tym piszę. To nie jest żart, zostańcie w domu. Zostawcie wszystko i zadbajcie o siebie oraz tych, których kochacie. Podejście typu "jestem młody, to mnie nie dotyczy" jest głupie i niebezpieczne dla osób, które są w pobliżu. Separacja społeczna ma na celu chronienie czyjejś matki i ojca, czyjejś babci, nie chodzi tylko o ciebie. Chodzi o to, żeby walczyć z koronawirusem jako zespół. "