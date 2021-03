Prokuratura chce przeszukać Nergalowi mieszkanie, Metallica świętuje 35-lecie "MoP", a Wy decydujecie - Ozzy czy DIO

Nergal dalej toczy boje w sądzie, a fani sypią w niego dolarami, a Metallica świętuje 35-lecie "Master of Puppets" i irytuje fanów Cliffa. Potwierdzamy, tak było.

Pierwszy tydzień marca już za nami. Śnieg stopniał, słonko wyszło, ale obostrzenia nadal w pełni, więc pewnie siedzicie i szukacie czegoś do poczytanie. Oto jest. Muzyczne podsumowanie minionego tygodnia. Co się działo? Zapraszamy do lektury.

Tak było. Muzyczne podsumowanie tygodnia na Antyradio.pl

1 marca 1944 roku urodził się Roger Daltrey, wokalista grupy The Who

Jazzowy team postanowił opublikować funkowy cover Nocnego Kochanka. Strach pomyśleć, co jeszcze ludzie wymyślą.

Queen wydał pierwszą w historii grę na komórki i trochę zgapił od Guitar Hero.

K-popowi wykonawcy zniknęli ze Spotify.

Poleciliśmy Wam książkę o polskiej muzyce alternatywnej, której recenzję nadal możecie przeczytać, o tu:

Metalowe kapele kombinują, jak obejść obostrzenia i zapowiadają kon... spektakl.

Do składu Pol'and'Rock Festival dołączyli kolejni wykonawcy.

2 marca urodziny obchodzi Lou Reed z The Velvet Underground, Jon Bon Jovi oraz Chris Martin z Coldplay.

Alice Cooper dyplomatycznie skomentował aferę wokół Marilyna Mansona.

Polsat News zaliczyli mały przyps.

A zespół Lady Pank wyprzedał jeden koncert i zapowiedział kolejny.

3 marca urodziny obchodził Michał Łapa, klawiszowiec i kompozytor zespołu Riverside.

A Metallica świętowała 35-lecie wydania "Master of Puppets".

Najpierw zespół poirytował fanów Cliffa Burtona nowym merchem.

A potem zagrali sami sobie z okazji swojego święta swoją piosenkę. Miło.

Grupa Skunk Anansie znowu przełożyła trasę i koncerty w Polsce.

Wokalista Maroon 5 mówi, że nie ma zespołów. Bo czemu nie.

4 marca urodziny obchodził kozioł ofiarny Metalliki, Jason Newsted. A tak serio, świetny muzyk i basista. Polecamy jego płytę "Heavy Metal Music" z 2013 roku.

Również 4 marca w 2019 roku zmarł Keith Flint z The Prodigy.

Tomasz Lipnicki z Illusion zapowiedział solowy album i książkę.

Ghost udostępnił nowy klip.

A my znowu mogliśmy przeczytać Wasze historie związane z pierwszą płytą, którą kupiliście w życiu. Dzięki za komentarze!

Okazało się, że Brian Adams pisał piosenki dla KISS, ale nigdy ich potem nie słyszał na żywo.

Perturbator zapowiedział album "Lustful Sacraments na 28 maja 2021 roku i udostępnił pierwszy singiel z piątego albumu "Death of the Soul". To jest coś.

Poznaliśmy oficjalną przyczynę śmierci gitarzysty Children of Bodom.

W sieci pojawiło się pierwsze wykonanie "Master of Puppets" w historii.

Prokuratura chce wpaść do mieszkania Nergala i przy okazji przeszukać mu zawartość kompa.