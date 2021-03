Promocja na winyle w Empiku. Za jedną z płyt w koszyku możecie zapłacić jedyne 2 grosze

Winyle wróciły do łask fanów fizycznych nośników. Zachwyt nad możliwościami, które dają płyty CD wygasa, a słuchacze powracają do przyzwyczajeń poprzednich pokoleń. Do popularyzacji czarnej płyty na pewno przyczyniły się inicjatywy takie jak Record Store Day. W Polsce z kolei winyle zaczęły być coraz bardziej dostępne i tańsze.

Biedronka namieszała wśród kolekcjonerów i dystrybutorów muzyki na czarnych krążkach. Dyskont regularnie sprzedaje winyle w atrakcyjnych cenach, co zmusiło także inne sklepy do ustanowienia konkurencyjnych cen i promocji. Winyle w sporych ilościach sprzedaje również Empik. Sklep ma dla kolekcjonerów czarnych płyt specjalną promocję.

Winyle w Empiku. Promocja 3 za 2 do 21 marca

Do 21 marca robiąc zakupy na stronie empik.com, możecie skorzystać z promocji "Winyle 3 za 2". Jak czytamy w opisie akcji, po dodaniu do koszyka trzech wybranych czarnych płyt, cena najtańszego z nich obniży się do 2 groszy. Jak ostrzega sklep:

Promocja jest ważna do godz. 23:59 dnia 21.03.2021 roku lub do wyczerpania zapasów. Promocją są objęte tylko płyty z dostępnością 24h, 48h, 72h, znajdujące się w magazynie Empik.

Promocja wybranych produktów nie łączy się z innymi promocjami sklepu oraz winyli nie możemy nabyć w ilości hurtowej. Zamówienia powyżej dwóch sztuk jednego tytułu będą anulowane.

Wśród krążków, które zostały objęte promocją, znaleźliśmy wiele, które mogłyby Was zainteresować. Poniżej znajdziecie listę części tytułów, jednak to nie wszystko, co ma do zaoferowania Empik. W zakładce "Winyle - promocja 3 za 2" znajdziemy aż 114 stron z płytami w różnych promocjach.