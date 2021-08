Guns N' Roses nadal jest na fali i wielbiciele zespołu chętnie wracają do największych hitów na YouTubie czy w serwisach streamingowych. Co za tym idzie, grupa bije kolejne rekordy i oto utwór Gunsów przekroczył miliard odtworzeń na Spotify. Do tego grona zdążyły już dołączyć takie kultowe piosenki, jak "Smells Like Teen Spirit" Nirvany, "In the End" Linkin Park, "Don't Stop Believin'" Journey czy "Bohemian Rhapsody" Queen. Który kawałek Guns N' Roses może pochwalić się nowym rekordem?

Przebój Guns N' Roses pobił rekord na Spotify. Dołączył do grona "Bohemian Rhapsody" i "Smells Like Teen Spirit"

To właśnie "Sweet Child O' Mine" z 1987 roku pobił rekord miliarda odtworzeń na Spotify. Stało się to niecałe 2 lata po tym, jak klip do tego kawałka zdobył miliard wyświetleń na YouTubie. Utwór oczywiście pochodzi z kultowego krążka "Appetite for Destruction", który jest jednym z najlepiej sprzedających się płytowych debiutów w historii muzyki.

Oglądaj

Guns N' Roses wydał nowy singiel "Absurd"

Tymczasem w serwisach cyfrowych pojawił się utwór „Absurd” Guns N’ Roses. Kawałek wybrzmiał najpierw na stadionowej trasie zespołu, a teraz fani Guns N’ Roses mogą cieszyć się wydaniem w serwisach cyfrowych. Utwór to nowa wersja niewydanej wcześniej piosenki „Silkworms”. Jak na razie nie podano żadnych szczegółów na temat nadchodzącej płyty Gunsów.