Przebój Nirvany wrócił na listy popularności po premierze "Batmana". O jaki kawałek chodzi?

Nirvana w swojej karierze dorobiła się co najmniej kilku hitów, a teraz za sprawą premiery "The Batman", drugą młodość przeżywa kolejny kawałek z krążka "Nevermind".

Przebój Nirvany przeżywa drugą młodość przez Batmana

Chociaż Nirvana nie istnieje od ponad dwóch dekad, wciąż jest ważnym elementem popkultury. Na tyle istotnym, że twórcy "The Batman" zdecydowali się wykorzystać jeden z kawałków grunge'owej grupy.

Mowa oczywiście o kawałku "Something in the Way", który nie tylko wybrzmiewał nam w zwiastunach "The Batman", ale także inspirował scenarzystę/reżysera Matta Reevesa i kompozytora Michaela Giacchino przy pracy nad produkcją, a już w trakcie samego filmu słuchał go Bruce Wayne. Krótko mówiąc - bez Nirvany, nie byłoby nowego "Batmana".

Jak przedstawia portal Chartdata na Twitterze, "Something in the Way" uzyskało tygodniowy wzrost odsłuchów o 1200% od momentu, kiedy 4 marca 2022 roku zadebiutował film "The Batman":

Dla przypomnienia sam utwór:

Oglądaj

"The Batman" zarabia poważne pieniądze. Jak podaje Deadline, film w samym USA zarobił 128 milionów dolarów, a do tego możemy doliczyć również przychody z rynków międzynarodowych, które wynoszą 120 milionów, co łącznie oznacza dochód rzędu 248 milionów dolarów w trakcie pierwszego weekendu.

To drugi najlepszy wynik w ciągu ostatnich 2 lat (od rozpoczęcia pandemii), który przebił jedynie "Spider-Man: No Way Home". Taki wynik jest jednak satysfakcjonujący dla Warner Bros. i możemy się lada dzień spodziewać potwierdzenia powstania drugiej części "Batmana" autorstwa Matta Reevesa z Pattinsonem w roli głównej.

Na razie jednak możemy się cieszyć z pierwszej części jego przygód, która zadebiutowała w kinach 4 marca 2022 roku.