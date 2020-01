Ostatnio sporo się mówi o Red Hot Chili Peppers ze względu na powrót do kapeli Johna Frusciantego. Perkusista Chad Smith potwierdził, że kapela zaczęła nagrywać z gitarzystą materiał i już zaklepała koncerty na paru festiwalach. Fani zacierają ręce i czekają na nowe piosenki, ale zapewne będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na single. Oczekiwanie możemy sobie umilić coverami, które pojawiają się jak grzyby po deszczu.

Przebój Red Hot Chili Peppers po rosyjsku. Posłuchaj coveru "Can't Stop" [WIDEO]

Rosyjski YouTuber z kanału Radio Tapok stworzył cover "Can't Stop". W oryginalnym klipie powstałym do numeru z płyty „By the Way” z 2003 roku muzycy pozują z różnymi niezwiązanymi ze sobą przedmiotami. Rosyjski muzyk postanowił odwzorować ten słynny teledysk, oczywiście zrobił to z mniejszym rozmachem. Jak "Can't Stop" zabrzmiał w języku rosyjskim?

YouTuber ma na swoim koncie również covery Ghosta, System of a Down czy Rammsteina. Czas pokaże, po jaki repertuar sięgnie muzyk w najbliższym czasie.

