Przebój Twisted Sister hymnem ukraińskich żołnierzy? Dee Snider podziękował za wybór

Według plotek, ukraińscy żołnierze postanowili wybrać przebój "We're Not Gonna Take It" Twisted Sister jako swój hymn bitewny. W sprawie wypowiedział się Dee Snider.

Dee Snider o przeboju Twisted Sister używanym przez ukraińskich żołnierzy

Frontman Twisted Sister Dee Snider skomentował niedawno pogłoski, według których ukraińscy żołnierze korzystają z jego piosenki "We're Not Gonna Take It" jako hymnu bitewnego. Wokalista jak najbardziej poparł ten wybór, a także jasno się wypowiedział na temat całej sytuacji.

Krótko mówiąc, Dee Snider nie jest fanem decyzji Putina:

Absolutnie popieram decyzję Ukraińców, by używali "We're Not Gonna Take It" jako hymnu bojowego. Mój dziadek był Ukraińcem, zanim połknęło ich ZSRR po II Wojnie Światowej. To nie może się powtórzyć! #JE*AĆROSJĘ

Po rozmowach z młodym Rosjanami, którzy skrytykowali go za użycie tego hashtaga, Snider przeprosił i wytłumaczył, że nie miał racji:

Wiem, że próbujecie zmienić sytuację w swoim kraju. I w końcu zmienicie - to młodzież i młodzi duchem będą za nią odpowiedzialni. Ale nigdy nie jest to proste. NO DOBRA... Zmienię ten hashtag.

Utwór "We're Not..." chcieli wykorzystać przeciwnicy maseczek w USA, co oczywiście Snider bardzo, ale to bardzo skrytykował. Niektórzy zaczęli go pytać, czemu pozwolił Ukraińcom na użycie muzyki, ale nie "antymaseczkowcom":

Dlaczego im na to pozwoliłem, a antymaseczkowcom nie? Bo jedni korzystają z niej w trakcie walki z opresją, a inni zachowują się jak dzieci, które muszą przeżyć chwilę niedogodności.

Dla przypomnienia - oto kawałek "We're Not Gonna Take It":