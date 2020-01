Przed koncertem Sum 41 doszło do eksplozji. Muzycy odwołali występ

Kanadyjczycy z Sum 41 mieli w planach zagrać kameralny koncert w sobotę 18 stycznia w Les Etoiles w stolicy Francji. Muzycy koncertują w ramach trasy "Order In Decline", której europejska część rozpoczęła się 4 dni przed pechowym koncertem. Niestety do występu nie doszło.

Sum 41: Eksplozja przed koncertem grupy

Jak podaje Sum 41 za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, przed ich koncertem w Paryżu doszło do wybuchu. Ze względy na bezpieczeństwo uczestników imprezy, zespół był zmuszony ją odwołać.

" Tuż przed dzisiejszym występem w Paryżu trzeba było zdetonować ładunek wybuchowy. Zespół, nasza ekipa i czekający w kolejce fani są bezpieczni i obyło się bez rannych. Ze względu na kameralną atmosferę koncertów w ramach akcji "Personal Space" nie jesteśmy w stanie zagwarantować takiego bezpieczeństwa naszym fanom, jak w przypadku większych występów. Ze smutkiem ogłaszamy, że dzisiejszy występ się nie odbędzie. "

Muzycy obiecali fanom, że wydarzenie zostanie przeniesione na inny termin. Zadeklarowali, że szczegóły w tej sprawie są już omawiane.

Sum 41 promuje na trasie wydany w lipcu 2019 roku album "Order in Decline". Materiał to siódme wydawnictwo studyjne zespołu. Album opowiada o zawirowaniach społecznych i politycznych w USA i Kanadzie. Zespół przed wydaniem płyty zadeklarował, że to najcięższy i najbardziej agresywny krążek, jaki kiedykolwiek wydali.

