Przy jakiej muzyce żegnamy bliskich? Oto najpopularniejsze utwory słyszane na pogrzebach

Science Museum w Londynie zorganizowało pod koniec stycznia 2020 roku specjalny panel dyskusyjny, w którym poruszono temat śmierci oraz muzyki. Prowadzący wydarzenie, dr Mark Tauber w swoim wieloletnim doświadczeniu zauważył ciekawe zależności między muzyką, a żegnaniem bliskich, o których postanowił opowiedzieć swoim słuchaczom. Lekarz podkreślił, że dźwięki naprawdę łagodzą obyczaje i pomogły mu wielokrotnie, kiedy musiał rozmawiać ze śmiertelnie chorymi pacjentami.

" Umieranie to temat tabu, a muzyka wręcz przeciwnie. Coś pozytywnego dzieje się, gdy mówimy o ukochanych utworach. Dlatego muzyka jest nieodłącznym towarzyszem w naszym hospicjum. "

Najpopularniejsze utwory wykorzystywane na pogrzebach

Organizatorzy wydarzenia omówili między innymi akcję #MyLastSong, która polega na dzieleniu się przemyśleniami na temat swojego własnego pogrzebu. W jej ramach uczestnicy udostępniają utwory ze wspomnianym hasztagiem, które chcieliby, aby pojawiły się na ich ostatnim pożegnaniu. Jak wynika z badań, wybory się powtarzają i można ustalić listy piosenek wybieranych najczęściej.

Analiza danych pozwoliła ustalić, że młode pokolenie Brytyjczyków chciałoby usłyszeć na swoim pogrzebie "When the party is over" Billie Eilish albo "Good Grief" Bastille. Większość grup wiekowych, także młodzi, wybiera ponadczasowy utwór "My way" Franka Sinatry. Drugim wyborem z kolei jest "Time to say goodbay" Andrei Bocellego. W rankingu wysokie miejsce zajęła też kompozycja "Angels" Robbiego Williamsa, a pierwszą dziesiątkę zamknęła "Always look on the bright side of life" z Latającego Cyrku Monty Pythona.

Polacy nie odbiegają od standardów preferowanych na wyspach i również często żegnają bliskich przy dźwiękach Sinatry. Oprócz tego na polskich pogrzebach często słyszymy klasyczne kompozycje jak "Ave Maria" Schuberta albo "Cisza" Nino Roty.

Jednak jak podaje Wioletta Rangotis z zakładu pogrzebowego Chejron w Gdyni w rozmowie z PAP Life, Polacy coraz częściej sięgają po bardziej rozrywkowe zakątki muzyki.

" Spektrum wybieranych na pogrzeb utworów jest bardzo szerokie, bo ilu ludzi, tyle gustów muzycznych. Repertuar jest naprawdę szeroki, bo zdarzają się i utwory rockowe, i ballady, a nawet disco polo. "

Kobieta stwierdziła, że polscy klienci najczęściej wracają do utworów Czesława Niemena jak "Dziwny jest ten świat czy "Wiem, że nie wrócisz". Dużą popularnością cieszy się też "What a wonderful world" Louisa Armstronga czy "Dla ciebie, mamo" Violetty Villas. Jak się okazuje, na pogrzebach w Polsce można usłyszeć także rocka. Zamawiane są ballady Santany czy Scorpionsów.

Rangotis tłumaczy skąd w ludziach potrzeba tak dokładnego wyboru repertuaru, który towarzyszy im podczas żegnania bliskich:

" Niezależnie od tego, z jaką ceremonią mamy do czynienia, muzyka jest bardzo ważna. Nie tylko podkreśla wymiar uroczystości, ale też sprzyja wspólnemu wspominaniu zmarłego i uspokaja żałobników. "

Zobacz też: Podsumowanie roku 2019 na Spotify. Czego najczęściej słuchali Polacy?