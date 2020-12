Pudelsi: "Gramy dla Pudla" już wkrótce. Kto wystąpi na charytatywnym koncercie dla Andrzeja Bieniasza?

Andrzej "Pudel" Bieniasz z Pudelsów znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Muzyk walczy o życie zmagając się z chłoniakiem z komórek płaszcza. Niestety niedawno choroba uderzyła ponownie, a koszty leczenia są bardzo duże.

Do tej pory Bieniasz i jego rodzina radzili sobie z walką sami. Jednak koronawirus znacznie osłabił ich sytuację finansową, dlatego musieli zwrócić się o pomoc. Wsparcie pojawiło się natychmiast, za co artysta podziękował wszystkim, którzy wpłacili datek na rzecz jego leczenia. Dzięki zebranym pieniądzom Bieniaszowi uda się zapewnić kilkumiesięczne leczenie.

W walce "Pudla" z chłoniakiem chcą pomóc mu także przyjaciele z branży. Jak czytamy w opisie kolejnej zrzutki dedykowanej Bieniaszowi:

Rodzina i Przyjaciele walczą wspólnie z Andrzejem i dla Andrzeja, aby nasz niezastąpiony Püdel mógł wrócić na scenę i robić to, co kocha najbardziej - tworzyć muzykę i grać dla Was.