Puscifer pokazał klip do piosenki z nowej płyty "Existential Reckoning". Jak prezentuje się ten teledysk?

Puscifer z Maynardem Jamesem Keenanem na czele szykuje się do wydania albumu "Existential Reckoning", który trafi na platformy streamingowe już 30 października 2020, zaś 11 grudnia 2020 materiał pojawi się na CD oraz LP. Czego należy się spodziewać po krążku?

Puscifer z nowym klipem do "Fake Afront". To zapowiedź nowej płyty

Puscifer właśnie podzielił się klipem do utworu "Fake Afront" zapowiadającego nowy album. Zobaczcie, jak prezentuje się ten singiel:

"Existential Reckoning" to czwarty album grupy Puscifer. Zespół poza wokalistą Tool tworzą wokalistka i klawiszowiec Carina Round oraz multiinstrumentalista Mat Mitchell. W sesji nagraniowej nowej płyty wzięli udział również Greg Edwards (Failure) oraz perkusiści Gunnar Olsen i Sarah Jones. Krążek został nagrany w Puscifer Studios w Kalifornii, nagraniami i miksem zajął się sam Mitchell.

Sprawdźcie, jakie kawałki trafią na to wydawnictwo.

Puscifer "Existential Reckoning": tracklista

1. Bread And Circus

2. Apocalyptical

3. The Underwhelming

4. Grey Area

5. Theorem

6. Upgrade

7. Bullet Train To Iowa

8. Personal Prometheus

9. A Singularity

10. Postulous

11. Fake Affront

12. Bedlamite