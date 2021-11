Pytanie o instrument muzyczny za 75 tys. złotych w "Milionerach". Znałbyś dobrą odpowiedź?

W popularnym teleturnieju "Milionerzy" często pojawiają się pytania związane z muzyką czy filmem. W jednym z ostatnich odcinków prowadzący Hubert Urbański zadał pytanie dotyczące instrumentu muzycznego i uczestnik niestety źle odpowiedział. A czy Ty znałbyś dobrą odpowiedź i zdobył 75 tysięcy złotych?

Milionerzy: Pytanie o instrument muzyczny za 75 tys. złotych. Znasz dobrą odpowiedź?

W 503. odcinku "Milionerów" uczestnik usłyszał muzyczne pytanie, jednak nie było ono związane z utworem czy wykonawcą. Hubert Urbański zapytał o instrument muzyczny i pytanie nie należało do najłatwiejszych. Zresztą przekonajcie się sami:

Uczestnik wybrał odpowiedź "C" i była to zła odpowiedź. Instument ma miech, klawiatury i języczki - prawidłowa odpowiedź to "A". Bandeon to instrument klawiszowy, który przypomina akordeon i jest bardzo popularny w Argentynie.

W teleturnieju "Milionerzy" nie brakuje pytań ze świata muzyki czy filmu. Dotychczas prowadzący Hubert Urbański pytał m.in. o gatunek indie, serial "Gra o Tron" czy instrumenty dęte drewniane.