Queen jak ich jeszcze nie słyszeliście. Hit „Under Pressure” zagrane na… przedmiotach codziennego użytku

Pandemia koronawirusa sprawiła, że znaczna część osób zaczęła pracować z domu. Dotyczy to także prowadzących znane i lubiane programy wieczorne w amerykańskiej telewizji. Wczoraj wieczorem podczas programu Jimmy’ego Fallona zaprezentowano nową wersję segmentu, w którym wraz ze swoimi gośćmi grają covery słynnych utworów przy pomocy przedmiotów codziennego użytku.

W nowym segmencie zagrano utwór „Under Pressure” z repertuaru grupy Queen i Davida Bowiego na sprzętach domowych, które artyści znaleźli w swoich mieszkaniach.

„Under Pressure” – zobacz wideo

Warto zwrócić uwagę, że gośc programu – wokalista Brandon Urie często na koncertach Panic! At The Disco gra covery Queen, gdyż należy do wielkich fanów zespołu.

„Under Pressure” – hit na miarę naszych czasów

Wydany w 1981 utwór cieszył się tak wielką popularnością, że nie tylko stał się drugim utworem w karierze Queen, który trafił na brytyjskie listy przebojów, po „Bohemian Rhapsody” w 1975 roku, pojawił się na albumach z największymi hitami Queen i Bowiego.

Na dodatek jego linia melodyczna została wykorzystana później przez Vanilla Ice’a do nagrania hitu „Ice Ice Baby” i trafiła do nowej rzeszy odbiorców. Stało się to zresztą tematem dysputy na temat reguł samplowania innych utworów i granicy między dozwolonym użyciem, a plagiatem. „Under Pressure” na stałe zapisało się dzięki temu w historii muzyki i popkultury.

