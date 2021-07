Queen nie wydaje nowych płyt, a zgarnia miliony. Kwota zwala z nóg!

Chociaż Queen nie wydał żadnego nowego albumu od 1995 roku, to nadal jest jednym z najlepiej zarabiających zespołów na świecie. Fani słuchają piosenek kapeli w streamingu, kupują płyty, oglądają film "Bohemian Rhapsody" i wydają ostatnie oszczędności na gadżety związane z zespołem.

International Federation of the Phonographic Industry, organizacja non-profit reprezentująca interesy przemysłu muzycznego z całego świata, podzieliła się ciekawymi statystykami. Okazuje się, że Queen znajduje się na 5. miejscu w rankingu artystów z największym dochodem w roku 2019, natomiast w 2018 roku grupa zajęła 6. pozycję.

W 2020 roku Queen nie dostał się do pierwszej 10-tki, którą zamkną koreański boysband. Jednak jak podaje serwis Music Business Worldwide, Queen Production Ltd zarobił 41,95 milionów funtów (ponad 222 mln złotych) w przeciągu 12 miesięcy do września 2020. Queen Production Ltd tworzą Brian May, Roger Taylor, John Deacon i osoby zarządzające majątkiem Freddiego Mercury'ego.

Fani nadal kochają muzykę Queen, o czym świadczy chociażby fakt, że album "Greatest Hits" może zdobyć kolejne miejsce numer 1 na liście najlepiej sprzedających się albumów tego tygodnia w Wielkiej Brytanii. Wszystko za sprawą pojawienia się nowej wersji płyty, która sprzedaje się jak świeże bułeczki. Co ciekawe, aż 86% sprzedaży nowego/starego wydawnictwa Queen pochodzi z wersji fizycznych.