Queen po 40 latach wróci na szczyty list przebojów? Ogromna popularność albumu "Greatest Hits"

Queen powraca na szczyty popularności

Niedawno w sprzedaży pojawiła się specjalna wersja krążka "Greatest Hits". Ta została przygotowana przez Queen z okazji 40-lecia albumu. Co ciekawe, aż 86% sprzedaży nowego/starego wydawnictwa Queen pochodzi z wersji fizycznych, co w dzisiejszych czasach jest niespotykane.

Jak podaje serwis Official Charts, specjalna edycja zawiera płytę kolekcjonerską z limitowaną okładką i opakowaniem, a także ekskluzywne... kasety, które są dostępne w 5 wersjach kolorystycznych.

Jeśli album utrzyma swoje obecne miejsce na szczycie sprzedaży, to będzie łącznie jego 5. tydzień spędzony na tej pozycji. Official Charts przypomniało bowiem, że kiedy "Greatest Hits" Queen zostało wydane w 1981 roku, to spędziło na 1. miejscu 4 tygodnie na przestrzeni listopada i grudnia.

Warto również zaznaczyć, że "Greatest Hits" Queen jest najlepiej sprzedającym się albumem w historii Wielkiej Brytanii. W 2019 roku poinformowano, że jest pierwszym krążkiem w historii kraju, który przekroczył sprzedaż 6 milionów egzemplarzy i łącznie spędził aż 952 tygodnie na liście Official Albums Chart.

W ramach dokumentu "Queen: The Greatest" dostępnego na YouTube, dowiadujemy się coraz więcej szczegółów na temat twórczości rockowej legendy. W jednym z ostatnich odcinków wykorzystano archiwalny wywiad z Freddiem Mercurym, w którym wokalista Queen wyznał, że wcale nie uważał "Bohemian Rhapsody" za jego najlepszy utwór. Ten tytuł według niego należy do singla "Somebody to Love".