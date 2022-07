Queen może pochwalić się kolejnym rekordem!. "Greatest Hits" to pierwszy album w historii Official Charts w Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie 7 mln egzemplarzy. Brian May i Roger Taylor czują się zaszczyceni z powodu rewelacyjnego wyniku i skomentowali całą sytuację.

Queen pobił kolejny rekord. Brian May: "Ta sztuka nie udała się nikomu innemu przed nami"

Brytyjska legenda rocka, Queen, po raz kolejny przechodzi do historii – tym razem za sprawą sukcesu w zestawieniu Official Charts w Wielkiej Brytanii. Kompilacja „Greatest Hits” przekroczyła 7 milionów sprzedanych egzemplarzy. Oryginalnie składanka ukazała się w 1981 roku i jest najlepiej sprzedającym się albumem wszech czasów w UK. Na wydawnictwo trafiły takie klasyki jak "We Will Rock You", "Don’t Stop Me Now" czy "Bohemian Rhapsody". Wynik 7 milionów egzemplarzy to połączenie sprzedaży fizycznej, oficjalnych pobrań oraz streamów.

W rozmowie z OfficialCharts.com, gitarzysta Brian May przyznał:

Przychodzimy do Was z radosnymi wieściami: "Greatest Hits" Queen sprzedało się w nakładzie 7 milionów egzemplarzy. Ta sztuka nie udała się nikomu innemu przed nami. Żaden album nie osiągnął takiego wyniku. Bardzo dziękujemy i doceniamy.

Roger Taylor dodał:

Brytyjscy słuchacze ze swoim niesamowitym gustem, sprawili, że "Greatest Hits" stało się najlepiej sprzedającym się albumem w historii. Dziękujemy wszystkim. Przyjmujemy to wyróżnienie z pokorą i zaszczytem. Kłaniamy się nisko.

Informacja o rekordzie zbiegła się z ogłoszeniem koncertowego filmu "Rhapsody Over London" nagranego przez Queen i Adama Lamberta. Występ zarejestrowany w London O2 Arena z wyprzedanej europejskiej trasy zadebiutuje na platformie streamingowej Kiswe 24 lipca. W ramach streamu będzie można obejrzeć także sesję Q&A z udziałem Briana, Rogera i Adama, którzy porozmawiają zza kulis przedostatniego koncertu tournée (Tampere, Finlandia).

W czerwcu do sprzedaży trafił wyjątkowy box "The Platinum Collection" – po raz pierwszy na winylu. To zestaw trzech kompilacji „Greatest Hits” na 6 kolorowych LP.