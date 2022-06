Nie od dziś wiadomo, że Freddie Mercury pozostawił po sobie sporo materiału, który leży gdzieś zakurzony w magazynach. Po wydaniu "Made in Heaven" w 1995 roku, na którym znalazły się piosenki z Freddiem na wokalu, wielu fanów czeka na ukazanie się podobnego materiału. Mercury pod koniec życia sporo nagrywał i wiadomo, że jest jeszcze sporo piosenek, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Coś jednak ruszyło w tej kwestii, bo muzycy Queen wyznali, że już we wrześniu otrzymamy premierowy materiał z Freddiem na wokalu.

Queen wyda niepublikowany wcześniej utwór z Freddiem Mercurym: "Jest piękny i poruszający"

Brian May i Roger Taylor w rozmowie z Zoe Ball w BBC 2 wyznali, że fani niedługo otrzymają nowy utwór, w którym usłyszymy na wokalu Freddiego Mercury'ego. Perkusista Queen wyjaśnił:

Znaleźliśmy małą perełkę od Freddiego, o której zapomnieliśmy. Jest cudowna, to było prawdziwe odkrycie. Materiał pochodzi z sesji do "The Miracle" i myślę, że piosenka ukaże się we wrześniu.

Utwór będzie nosić tytuł "Face It Alone" i Brian May dodał:

Słuchaliśmy tego wiele razy i myśleliśmy: "Och nie, nie uda nam się tego odratować". Ostatecznie wybraliśmy się do naszych wspaniałych realizatorów, pozszywaliśmy wszystko razem. Piosenka jest piękna i poruszająca.

Czy jest szansa, że wydanie nowego singla będzie początkiem czegoś większego? Fani bardzo chcieliby, by Queen wydał "Made in Heaven 2", ale jak na razie nic nie wskazuje, by zespół wziął się za nowy album.

Queen zagrał dla Elżbiety II przed Buckingham Palace

Ostatni raz mogliśmy zobaczyć Queen na scenie podczas specjalnego koncertu z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. Wydarzenie rozpoczęło się od utworu "We Will Rock You". Grupa zaprezentowała również piosenki "Don't Stop Me Now" oraz "We Are The Champions".