Już od wielu lat pojawiają się plotki, że Queen nagra album z Adamem Lambertem. Fani są w tej kwestii podzieleni i jak na razie brytyjski zespół nie wszedł do studia razem z wokalistą (przynajmniej oficjalnie). Tymczasem wielbiciele połączenia Queen + Adam Lambert na pewno ucieszą się na wiadomość, że muzycy zapowiedzieli wydanie pierwszego wspólnego albumu live.

Queen wyda płytę z Adamem Lambertem. Kiedy premiera?

Koncertowe wydawnictwo Queen + Adam Lambert będzie nosić tytuł "Live Around The World" i jak sama nazwa wskazuje, będzie się składać z różnych nagrań z ponad 200 koncertów muzyków. Album ukaże się 2 października 2020 na CD, CD+DVD, CD+Blu-ray oraz na winylu. Na wydawnictwie znajdzie się również 22-minutowy zapis koncertu Fire Fight Australia, podczas którego artyści wykonali setlistę z legendarnego występu Queen na Live Aid w 1985 roku.

W sumie usłyszymy 20 piosenek, m.in. "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" czy "I Want to Break Free", jak również utwory z solowego repertuaru Freddiego Mercury'ego, takie jak "Love Kills" oraz "I Was Born To Love You".

Jak oceniasz połączenie Queen z Adamem Lambertem? Adam Lambert świetnie brzmi w repertuarze Queen Lambert to dobry wokalista, ale nie powinien stać na jednej scenie z Queen Queen + Adam Lambert to niewypał

Queen + Adam Lambert "Live Around The World" Tracklista: