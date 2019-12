Queen ze świątecznym prezentem. Zobacz animowany klip do "Thank God It's Christmas"

Utwór Queen, "Thank God It's Christmas", napisali Brian May i Roger Taylor w 1984 roku. Numer nie ukazał się nigdy na studyjnym krążku, można go znaleźć na składance "Greatest Hits III" oraz na stronie B singla "A Winter's Tale" pochodzącego z krążka "Made in Heaven". Piosenka utrzymywała się przez 6 tygodni na przełomie 1984-1985 roku na brytyjskich listach przebojów. Po 35 latach utwór doczekał się animowanego klipu.

Queen pokazał animowany klip do "Thank God It's Christmas" [WIDEO]

Zbliżają się Święta Bożego i zespół Queen postanowił podarować swoim fanom prezent - do kawałka "Thank God It's Christmas" powstał animowany teledysk w dwóch wersjach - z tekstem piosenki oraz bez. Za animacje odpowiadają Justin Moon i Drew Gleason. Zobaczcie, jak prezentuje się świąteczny prezent od Queen:

Na pomysł stworzenia takiego animowanego klipu wpadli Brian May i Roger Taylor. Gitarzysta, który od lat jest obrońcą praw zwierząt, tak wypowiedział się na temat teledysku:

" Wideo pokazuje nie tylko Święta, ale przypomina również, że ludzie powinni czuć się odpowiedzialni za wszystkie stworzenia na Ziemi, nie tylko ze względu na idące za tym korzyści, czy dla naszych wnuków, ale ze względu na szacunek do zwierząt. "

We wrześniu 2019 pojawił się nowy animowany klip do piosenki Freddiego Mercury'ego "Love Me Like There’s No Tomorrow". Utwór znalazł na pierwszym solowym krążku Freddiego zatytułowanym "Mr. Bad Guy" z 1985. Teledysk stworzyli Esteban Bravo i Beth David. Postanowili nawiązać do historii choroby wokalisty Queen, który miał AIDS.

Zobacz także: Warszawa pierwszą stolicą na świecie z aleją Freddiego Mercury'ego. Zobacz wideo z otwarcia [WIDEO]