''Face It Alone'' to pierwsza od ponad 8 lat wydana piosenka Queen z wokalem Freddiego Mercury’ego. O niepublikowanym utworze zrobiło się głośno latem tego roku. Brian May i Roger Taylor zasugerowali w wywiadzie dla BBC, że niedawno odkryli utwór Queen z wokalem Freddiego. Teraz do nowej/starej piosenki zespołu powstał specjalny teledysk.

Queen z klipem do "Face It Alone". W teledysku pojawiły się kadry z Freddiem Mercurym [WIDEO]

Utwór "Face It Alone" został zarejestrowany podczas sesji Queen w 1988 roku do albumu "The Miracle". Roger Taylor opisał piosenkę jako "mały klejnocik od Freddiego, o którym zapomnieliśmy", a Brian May dodał: "jest piękny, poruszający. (…) Cieszę się, że nasza ekipa znalazła ten utwór. Po tylu latach cudownie jest usłyszeć całą naszą czwórkę… Dokładnie, Deacy też tam jest!".

W teledysku do "Face It Alone" wykorzystano m.in. kadry z klipów Queen, nie zabrakło ujęć Freddiego Mercury'ego czy basisty Johna Deacona.

"The Miracle" jest uważany przez wielu fanów za najlepsze wydawnictwo Queen z lat 80. Album dotarł na szczyt list sprzedaży w UK i wielu innych europejskich rynkach, a w USA zdobył status złotej płyty. Brian May wielokrotnie wymieniał tytułowy utwór jako swoją ulubioną piosenkę z repertuaru Queen.

18 listopada 2022 do sprzedaży trafi 8-płytowy boks "Queen The Miracle Collector’s Edition", na który składać się będzie nagranie albumu z 1989 z oryginalnych taśm LP, "The Miracle Sessions" CD z demówkami i niedokończonymi wersjami oraz sześcioma niewydanymi wcześniej utworami, jak również nagrania audio dokumentujące pracę muzyków w studiach w Londynie i Montreux.