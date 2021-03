Queen z kolejnym rekordem. To pierwszy brytyjski zespół z takim sukcesem w USA

Utwór "Bohemian Rhapsody" grupy Queen ma już niemal pół wieku. Słynna rockowa ballada pojawiła się na albumie "A Night at the Opera" w 1975 roku i okazała się przełomową kompozycją w historii kultowego zespołu. Piosenka połączyła ze sobą operową balladę z hardrockowym numerem i fragmentami śpiewanymi a cappella. Za czasów Queen takie połączenie było naprawdę nowatorskie.

Po 46 latach od premiery wyjątkowego utworu "Bohemian Rhapsody" doczekał się kolejnego wyróżnienia. Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Fonograficznego uhonorowało Queen diamentowym singlem. Muzycy zanotowali 10 milionów sprzedanych egzemplarzy singla "Bohemian Rhapsody" na terenie USA. To rekord wśród brytyjskich wykonawców.

Brian May nie ukrywa ogromnej dumy z kolejnego sukcesu zespołu:

To niesamowita wiadomość. W takich chwilach muszę się uszczypnąć, żeby mieć pewność, że to, co się dzieje to prawda. To przekracza nasze marzenia sprzed lat. Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy przez lata w nas wierzyli.