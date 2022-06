4 czerwca odbył się wyjątkowy koncert przed Buckingham Palace z okazji 70-lecia panowania Elżbiety II. Na jednej scenie wystąpili m.in. Queen, Rod Stewart, Diana Ross, Craig David, Duran Duran, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Sam Ryder czy George Ezra. Jako pierwszy wystąpił Queen razem z Adamem Lambertem. Koncert rozpoczął się od utworu "We Will Rock You".

Queen zagrał dla Elżbiety II. Zobacz nagranie z koncertu Platinum Jubilee przed Buckingham Palace [WIDEO]

Platynowy jubileusz królowej Elżbiety II był świętowany przez kilka dni. Obchody zaczęły się już w czwartek, 2 czerwca, zaś w sobotę odbył się wyjątkowy koncert. Jak podaje PAP, najpierw wyemitowano 2,5-minutowy film nawiązujący formą do tego, w którym w 2012 r. królowa wystąpiła wraz z Jamesem Bondem. Odwiedzającemu ją w Pałacu Buckingham Misiowi Paddingtonowi zaproponowała herbatę, a później pokazała, że tak jak on, ma zawsze schowaną na wszelki wypadek kanapkę z marmoladą - w torebce.

Następnie obydwoje - królowa i miś - stukali łyżeczkami od herbaty w filiżanki w rytm przeboju grupy Queen "We Will Rock You", który to utwór otworzył sobotni koncert. Kapela zaprezentowała również piosenki "Don't Stop Me Now" oraz "We Are The Champions".

Jak podaje PAP, pod koniec koncertu na scenę wyszli książę Karol oraz książę William. Ten drugi mówił o jej - a także zmarłego w zeszłym roku jej męża, księcia Filipa - w sprawy ochrony środowiska, zaś książę Karol oddał bardzo osobisty hołd swojej matce. Powiedział m.in. zgromadzonym widzom, że "tym, co naprawdę budzi moją matkę rano do życia, jesteście wy wszyscy". Mówi, że królowa była z nami "w naszych trudnych czasach".

Gdy przemawiał na froncie Pałacu Buckingham wyświetlane były wybrane przez księcia fotografie prezentujące najważniejsze momenty z 70-letniego panowania Elżbiety II, m.in. z koronacji, wizyta Nelsona Mandeli w 1996 r., historyczny uścisk dłoni z byłym zastępcą pierwszego ministra Irlandii Północnej Martinem McGuinessem w 2012 r., z orędzia wygłoszonego podczas pandemii koronawirusa.