Jeżeli stęskniliście się za koncertami Queen, to mamy dobrą wiadomość. Niestety nie jest to występ na żywo, ale już niedługo będziemy mogli obejrzeć zapis londyńskich koncertów Queen z Adamem Lambertem online. Co więcej w ramach tego wydarzenia odbędzie się Q&A na żywo. Sprawdźcie, jak możecie dostarczyć swoje pytania do muzyków.

Queen zapowiedział nową koncertówkę i spotkanie Q&A. Kiedy będziemy mogli obejrzeć "Rhapsody Over London"?

"Rhapsody Over London" to zapis koncertów Queen + Adam Lambert w O2 w Londynie w 2021 roku. Wyreżyserowany przez Matta Askema film zadebiutuje 24 lipca na platformie streamingowej Kiswe i nagranie będzie dostępne do 31 lipca. Co więcej podczas premiery koncertówki odbędzie się sesja Q&A na żywo z Brianem Mayem, Rogerem Taylorem oraz Adamem Lambertem. Bilety na to wydarzenie już są dostępne na stronie livestream.queenonline.com i ceny zaczynają się od 93 złotych. Pytania można wysyłać do 19 lipca.

Queen + Adam Lambert obecnie koncertują po Europie i najbliższe występy odbędą się 10 i 11 lipca w Bolonii. Niestety na razie nic nie wskazuje na to, że kapela odwiedzi Polskę.