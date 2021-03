Queen zapowiedział serial o zespole. Będzie dostępny za darmo [WIDEO]

Są na sali fani Queen? Widzowie pokochali film "Bohemian Rhapsody", który cieszył się ogromną popularnością i zgarnął wiele prestiżowych nagród. Tym razem grupa szykuje serial o swojej historii. Wkrótce premiera pierwszego odcinka "Queen The Greatest".

Queen zapowiada serial o zespole. Kiedy premiera?

Będzie to cykl dokumentów, który opowie o zawrotnej karierze jednego z najważniejszych rockowych bandów wszech czasów. Produkcja zabierze nas w podróż czasie do londyńskich klubów, w których rodziła się legenda. Produkcja obejmie liczne wspomnienia z nieodżałowanym Freddiem Mercurym. A z każdym odcinkiem będziemy zbliżali się do najnowszych wydarzeń z życia zespołu. W ostatnich odcinkach serii nie zabraknie Adama Lamberta.

Kultowe płyty, nieśmiertelne przeboje, koncerty dla setek tysięcy osób, charyzmatyczna postać Freddiego, ciekawostki z życia zespołu i jego członków. To wszystko już wkrótce na oficjalnym kanale Queen na YouTubie.

Pierwszy odcinek dokumentalnej serii ukaże się już 19 marca. Kolejne będą lądowały na kanale przez następny rok.

Poniżej możecie obejrzeć trailer produkcji: