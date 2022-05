Zespół Queen już niedługo wyda "The Platinum Collection" aż na 6 kolorowych winylach. Co znajdziemy na tych krążkach?

Ta wiadomość ucieszy niejednego fana zespołu Queen. Zespół zapowiedział wydawnictwo "The Platinum Collection" na winylu. Zestaw, który ukaże się 17 czerwca, zawierać będzie wszystkie trzy kompilacje "Greatest Hits", na które składają się największe klasyki zespołu Queen. Jak prezentuje się to wydawnictwo?

Queen zapowiedział wyjątkowe wydawnictwo na winylach. Kiedy premiera?

17 czerwca światło dzienne ujrzy limitowany, składający się z sześciu kolorowych winyli zestaw "The Platinum Collection", który ozdobiony zostanie nową okładką. Każdy z analogowych krążków dostępny będzie w innym kolorze i każdy będzie miał indywidualnie zaprojektowaną kopertę. Całość uzupełni 24-stronicowa, 12-calowa książeczka z fotografiami.

Zgodnie z tytułem, "The Platinum Collection" pokryła się ostatnio w Wielkiej Brytanii ośmiokrotną platyną, co oznacza sprzedaż na poziomie 2,4 miliona od czasu reedycji w czerwcu 2011 roku, kiedy to wydawnictwo ukazało się z okazji 40-lecia Queen.

Oglądaj

"The Platinum Collection" ukaże się również w wydaniu kolekcjonerskim, zawierającym nutowe zapisy i transkrypcje tekstów blisko 50 klasyków rockowej formacji, w tym takich utworów, jak „Another One Bites the Dust”, „Bicycle Race”, „Bohemian Rhapsody”, „Crazy Little Thing Called Love”, „Don't Stop Me Now”, „Under Pressure”, „We Are the Champions” czy „We Will Rock You”.

Płyta "Queen Greatest Hits" po raz pierwszy ukazała się w 1981 roku i jest brytyjskim bestsellerem wszech czasów z 6,8 milionami sprzedanych egzemplarzy w UK i 25 milionami na całym świecie. Na album trafiły przeboje z lat 1974-1980, w tym rockowe standardy, jak „Bohemian Rhapsody” i „We Are The Champions”, który naukowcy w 2011 roku uznali za najbardziej chwytliwą piosenkę w historii.

Składanka "Queen Greatest Hits II", która pierwotnie miała premierę tuż przed śmiercią Freddiego Mercury’ego w 1991 roku, sprzedała się w 19 milionach kopii. Zestaw wypełniły nagrania z lat 1981-1991, czyli okresu, w którym Queen porzucili zasadę „żadnych syntezatorów”. Łącząc swoje gitarowe brzmienie z elementami funku, disco i elektroniki, wypracowali nowoczesny, bardziej wygładzony styl, które zapewnił im status super-grupy. Oficjalnie to 10. najlepiej sprzedający się album na Wyspach Brytyjskich.

Na ostatniej z kompilacji, "Queen Greatest Hits III" znalazły się piosenki z ostatnich dni działalności zespołu, jak i solowe nagrania poszczególnych muzyków oraz duety z innymi artystami takimi jak Elton John, Montserrat Caballé, George Michael czy Wyclef Jean.