Rafał Piotrowski z Decapitated przedstawia nowy projekt. Lucy Burns przebija wszystko, co słyszeliście do tej pory [WIDEO]

Projekt powołało do życia dwóch od dawna współpracujących ze sobą muzyków: Rafał "Rasta" Piotrowski-frontman death metalowej formacji Decapitated oraz Paweł "Mr.G" Grobler -twórca muzyki elektronicznej. Początki zespołu sięgają roku 2019, choć jego członkowie wielokrotnie spotykali się już wcześniej w studio, pracując nad różnymi projektami z dziedziny cięższych brzmień.

Lucy Burns to muzyczna hybryda, eksperymentalna podróż łącząca różne, odmienne gatunki muzyczne. Najnowszy singiel scala hip-hopowe rytmy z dużą dozą elektronicznych dźwięków oraz mrocznych melodii.

Rafał "Rasta" Piotrowski osobiście zaprosił wszystkich czytelników Antyradio.pl do obejrzenia swojego najnowszego klipu:

"

Chciałbym się z Wami podzielić czymś, nad czym ostatnio intensywnie pracowałem - jest to pierwszy klip mojego świeżego bandu Lucy Burns. Tym razem zabrnąłem w trochę inne brzmienia, inne dźwięki niż te, które towarzyszą mi na co dzień. Zawsze chciałem poeksperymentować z różnymi gatunkami muzycznymi i w końcu nadarzyła się ku temu okazja. Wraz z moim najlepszym kumplem Mr. G - specjalistą od elektronicznych brzmień powołaliśmy do życia Lucy Burns. Jest to muzyk, z którym współpracuje od dawna, ciekawostką jest to, że w jego studiu nagrywałem cover Decapitated, który zawiódł mnie w szeregi zespołu. "Ocooltica" to pierwsza odsłona naszych najnowszych dokonań. Utwór został wyprodukowany przez Jarka Barana, świetnego producenta muzycznego, współpracuje z wieloma cenionymi artystami.

Już niedługo zaprezentujemy Wam kolejne oblicza Lucy Burns, pozostańcie w kontakcie.

A teraz zapraszam do oglądania!

Pozdrowienia!

Rasta "