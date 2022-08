Rage Against The Machine odwołuje europejską trasę - w tym koncert w Polsce. Co poszło nie tak?

Powrót Rage Against The Machine na koncertowe sceny będzie niestety znacznie krótszy, niż przypuszczano. Zespół odwołał europejską odnogę trasy - w tym występ w Polsce.

Rage Against The Machine odwołał trasę po Europie

Rage Against the Machine został zmuszony do odwołania europejskiej odnogi swojej trasy koncertowej "Public Service Announcement". Grupa zagra do końca występy w USA (w tym trzy z rzędu na Madison Square Garden), a następnie uda się na przerwę zdrowotną - niestety kontuzja Zacka de la Rochy okazała się znacznie poważniejsza, niż przypuszczano i wokalista nie będzie w stanie dokończyć tournee.

Jak pewnie pamiętacie, Zack de la Rocha zranił się po 4 utworach podczas koncertu w United Center w Chicago. Wokalista zaczął kuleć, a zejść ze sceny pomogli mu techniczni. Po krótkiej przerwie artysta powrócił na scenę, jednak resztę występu spędził siedząc z boku sceny na głośniku.

Grupa wydała oficjalne oświadczenie w sprawie, gdzie przeprosiła za całą sytuację i zapewniła, że jest rozczarowana takim obrotem zdarzeń:

Z powodów zdrowotnych, Zack de la Rocha został poproszony o zrezygnowania z udziału w sierpniowych i wrześniowych europejskich koncertów Rage Against The Machine. Mówimy to z ogromnym rozczarowaniem.

Tak jak wspomnieliśmy, grupa dogra swoje koncerty na Madison Square Garden, a następnie wróci do domu:

Rage Against the Machine zagra nadchodzące koncerty na Madison Square Garden, a następnie Zack będzie musiał wrócić do domu, by odpocząć i przejść rehabilitację. Ilość lotów, podróży i rygorystyczny harmonogram trasy po Europie nie pozwoli mu na pełny powrót do siły. Przepraszamy wszystkich tych, którzy chcieli zobaczyć zespół po latach nieobecności.

Bilety można zwracać w miejscu ich zakupu.