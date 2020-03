Rage Against the Machine odwołało koncerty. Co z występem w Polsce?

Rage Against the Machine ogłosił, że jest zmuszony do przeniesienia niektórych koncertów na późniejszą datę. Wszystko oczywiście ze względu na szalejącego koronawirusa. Zespół planował pierwszą od 10 lat trasę koncertową, której głównym punktem były występy w roli gwiazdy wieczoru na Coachelli. Trasa miała się rozpocząć 26 marca 2020 roku.

Rage Against the Machine odwołuje koncerty

Teraz zespół poinformował, że najwcześniejszy koncert zespołu odbędzie się 23 maja w Bostonie. Jak poinformowali na Instagramie i innych mediach społecznościowych:

" Przez obecną pandemię i zakaz publicznych zgromadzeń, jesteśmy zmuszeni do przeniesienia pierwszej odnogi naszej trasy koncertowej (26 marca - 20 maja) z Run The Jewels. Bezpieczeństwo i zdrowie tych, którzy przychodzą na nasze koncerty jest dla nas najważniejsze. "

Na szczęście wszystkie zakupione bilety na imprezy będą honorowane również na nowo ogłoszonych datach. Możemy zakładać, że zespół będzie się starał zaplanować kolejne koncerty w niedalekiej odległości czasowej od Coachelli, która teraz ma się odbywać w dniach 9-11 i 16-18 października 2020 roku.

Niewątpliwie najważniejszą informacja dla polskich fanów Rage Against the Machine jest to, że koncert zespołu w Krakowie wciąż się odbędzie. Grupa wystąpi w Polsce już 10 września 2020 roku. Muzycy zagrają koncert w krakowskiej TAURON Arenie w ramach trasy koncertowej "Public Service Announcement". W roli supportu usłyszymy formację Run The Jewels.