Rage Against The Machine w krótkim filmie dokumentalnym o problemach rasowych w USA [WIDEO]

W sieci pojawił się krótki dokument "Killing In Thy Name" stworzony przez Rage Against The Machine. Zespół poruszył w nim trudny temat problemów rasowych w USA.

Rage Against The Machine to jeden z tych zespołów, które wykorzystują swoją popularność do szerzenia wyznawanych przez siebie wartości i poglądów. Muzyka RATM nigdy nie była wyłącznie rozrywkowa, ale niosła ze sobą rewolucyjne przesłanie, które stało się tożsamością zespołu.

RATM w krótkim filmie dokumentalnym o problemach rasowych w USA

Tym razem grupa Rage Against The Machine nawiązała współpracę z The Ummah Chroma. To kolektyw artystów, którzy kwestionują dominujące spojrzenie na świat i robią miejsce dla alternatywnych, pozbawionych dyskryminacji przestrzeni. Wraz z RATM "wspólnota kolorów" stworzyła 15-minutowy film dokumentalny "Killing In Thy Name".

Muzycznym motywem przewodnim produkcji został hit Rage Against The Machine z lat 90. "Killing In The Name". W nagraniach wzięli udział członkowie zespołu oraz nauczyciel, który zajmuje się historią rasową w Ameryce.

RATM w filmie "Killing In Thy Name"

Jak mówi w dokumencie Zack de la Rocha:

Jeśli mieszkasz w Stanach, żyjesz w jednym z najbardziej brutalnych społeczeństw w historii świata. To kraj, który ma na sumieniu ludobójstwo rdzennych Amerykanów i niewolnictwo.

Tom Morello dodaje:

Moja mama jest białą kobietą, którą zawsze głosiła radykalne poglądy. Przez trzy dekady była postępową nauczycielką w konserwatywnym liceum. Inspirowała uczniów do weryfikowania systemu. Zawsze dawała przykład swoimi słowami i postępowaniem, że rasizmu nie wolno lekceważyć i zawsze należy stawiać mu czoła.

Całe nagranie możecie obejrzeć poniżej: