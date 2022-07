Rage Against the Machine znów kopie tyłki na koncertach. Zobaczcie wideo z ich pierwszego występu od 2011 roku

Po wielu latach Rage Against the Machine powraca. Ruszyła właśnie opóźniona o 2 lata trasa koncertowa "Public Service Announcement" i poniżej możecie zobaczyć nagrania z imprezy.

Rage Against the Machine na pierwszym występie od 2011 roku

Ponad 30 lat od swojego debiutu, Rage Against the Machine nadal kopie tyłki. Panowie nareszcie wyruszyli w trasę koncertową "Public Service Announcement", która pierwotnie miała się odbyć w 2020 roku. Oczywiście plany pokrzyżowała pandemia, ale najważniejsze jest to, że teraz panowie powrócili i nadal są tak samo agresywni, co trzy dekady temu.

"Bombtrack", "Bulls on Parade", "Guerilla Radio" oraz oczywiście "Killing In the Name" - panowie z RATM wiedzą doskonale, co tygryski lubią najbardziej i dokładnie to zaprezentowali podczas prawie półtora godzinnego show w Alpine Valley.

Z relacji zagranicznych portali wynika, że panowie przeprowadzali interakcje z publicznością tylko podczas samych utworów, przerwy między kolejnymi szlagierami były natomiast wypełnione wspomnianym "publicznym przekazem" - materiałami antyrządowymi, sprzeciwiającymi się prawom antyaborcyjnym, zachęcającymi do wprowadzenia kontroli dla posiadaczy broni, czy krytykującymi policyjną brutalność. Krótko mówiąc, przekaz od 30 lat pozostał ten sam.

Taka sama pozostała również energia, agresja i zaangażowanie - zwłaszcza ze strony wokalisty Zacha de la Rochy. Zresztą, zobaczcie i posłuchajcie sami:

Tak prezentowała się natomiast pełna setlista pierwszego koncertu RATM od 2011 roku:

Bombtrack

People of the Sun

Bulls on Parade

Bullet in the Head

Testify

Tire Me

Wake Up

Guerrilla Radio

Without a Face

Know Your Enemy

Calm Like a Bomb

Sleep Now in the Fire

War Within a Breath

The Ghost of Tom Joad (Bruce Springsteen cover)

Freedom

Killing in the Name

Niewątpliwie najważniejszą informacja dla polskich fanów Rage Against the Machine jest to, że niedługo będziemy mogli usłyszeć grupę w Krakowie. Grupa wystąpi w Polsce już 15 września 2022 roku. Muzycy zagrają koncert w krakowskiej TAURON Arenie w ramach trasy koncertowej "Public Service Announcement". W roli supportu usłyszymy formację Run The Jewels.