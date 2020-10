Rammstein nagrywa nową płytę. Zespół opublikował nagranie ze studia [WIDEO]

Na płytę Rammstein o tytule tożsamym z nazwą zespołu, jego fani musieli czekać aż 10 lat. Jednak biorąc pod uwagę pozytywne recenzje i wyprzedane koncertu promujące album - było warto. Tym razem jednak wielbiciele niemieckich metalowców mogą spodziewać się nowego materiału od kapeli znacznie wcześniej. Rammstein właśnie pracuje nad płytą w swoim studio.

Rammstein opublikował nagranie ze studia

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy perkusistę Christopha Scheindera w studiu. Muzyk w pocie czoła uderza w gary i pracuje nad nowymi kawałkami dla Rammstein. W podpisie nagrania czytamy, że zespół nadal jest zasmucony odwołaniem tegorocznej trasy, jednak jednocześnie cieszy się, że wrócił do studia.

Rammstein nagrywa nową płytę

Wieść, że Rammstein wszedł do studia, aby nagrać nowy album pojawiła się już we wrześniu 2020 roku. Serwis Rammstein World zdradził, że muzycy weszli do studia we Francji, gdzie powstanie ich kolejna płyta. Kilka dni temu grupa potwierdziła plotki i opublikowała zdjęcie podczas prac nad nowym materiałem.

Czas pandemii to dla wielu muzyków dobry moment, aby poświęcić się tworzeniu nowej muzyki. Aktualnie o międzynarodowych trasach w wielkich halach, artyści i fani grania na żywo, mogą tylko pomarzyć.