Rammstein nawiązał współpracę z Balenciagą. Najtańsza rzecz kosztuje prawie 2 tys. złotych [ZDJĘCIA]

Światy muzyki i mody są mocno ze sobą powiązane. Muzycy często popularyzują konkretne ciuchy czy styl ubioru (wystarczy przywołać ramoneski, które nosili muzycy The Ramones czy niechlujne ciuchy Kurta Cobaina). Artyści nawiązują też współprace ze znanymi markami i często tego typu ubrania rozchodzą się jak świeże bułeczki. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku kolaboracji grupy Rammstein z Balenciagą. Mimo wysokich cen, ubrania wyprzedają się w okamgnieniu.

Rammstein nawiązał współpracę z Balenciagą [ZDJĘCIA]

Balenciaga lubi prowokować i stawiać wysokie ceny. Ubrania z logo Rammsteina i podobizną muzyków są bardzo drogie, ale mimo to zainteresowanie jest ogromne. Bluza z kapturem, która kosztuje 995 dolarów (ok. 3 785 zł), już się wyprzedała. Za koszulkę zespołu damy 650 dolarów (ok. 2 472 zł), zaś za czapkę z daszkiem 495 dolarów (ok 1 883 zł) i jest to najtańsza rzecz z tej kolekcji.

Minie jeszcze trochę czasu, zanim zobaczymy Rammsteina w Polsce. Z powodu pandemii koronawirusa grupa musiała ponownie przełożyć swój warszawski koncert. Rammstein wystąpi 16 lipca 2022 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zakupione wcześniej bilety pozostają ważne na nową datę wydarzenia.