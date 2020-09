Dokładnie 25 lat temu, 25 września 1995, drzwi do nowej ery zostały wyważone kopnięciem z półobrotu. Otworzyło to drogę do ukształtowania muzyki rockowej nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie, w kolejnych dekadach. To właśnie tego dnia założony w Berlinie zespół Rammstein zaprezentował światu swój debiutancki album „Herzeleid”. Aby uczcić rocznicę premiery, Rammstein prezentuje nową, limitowaną i zremasterowaną edycję przełomowego debiutu na CD oraz winylu. Premiera zaplanowana jest na 4 grudnia 2020.

Rammstein wyda limitowaną wersję "Herzeleid" z okazji 25-lecia płyty

„Herzeleid (XXV Anniversary Edition – Remastered)” będzie zawierał oryginalną tracklistę na pojedynczym CD, a wydany zostanie w digipaku w kształcie krzyża. Po raz pierwszy zremasterowany album z dźwiękiem w jakości HD będzie dostępny cyfrowo.

Debiut Rammsteina w nowej wersji ukaże się także w formacie 2LP na 180 gramowych czarnych płytach z efektem blue splatter. Autor oryginalnego artworku, Dirk Rudolph, odpowiada za oprawę wizualną nowego wydania albumu. W książeczkach znajdą się słynne fotografie Pralera. Obie wersje – CD i 2LP – będą ściśle limitowane.

Rammstein „Herzeleid (XXV Anniversary Edition – Remastered)”: Tracklista

1. Wollt ihr das Bett in Flammen sehen

2. Der Meister

3. Weisses Fleisch

4. Asche zu Asche

5. Seemann

6. Du riechst so gut

7. Das alte Leid

8. Heirate mich

9. Herzeleid

10. Laichzeit

11. Rammstein

