Muzycy Rammsteina przeszli operacje plastyczne i grają "Zick Zack". Groteskowy klip nagrano w Polsce [WIDEO]

Rammstein prezentuje nowy utwór "Zick Zack", do którego zrealizowano oficjalny teledysk w Polsce. Popularni artyści powinni nieustannie zaskakiwać słuchaczy: dobrymi pomysłami, mocnymi i często nieoczekiwanymi treściami, jak również świetnymi piosenkami. Ta sztuka udaje się grupie Rammstein od lat.

Rammstein z nowym singlem "Zick Zack". Groteskowy klip nagrano w Polsce [WIDEO]

Na początku kwietnia zaczęła krążyć plotka, że zespół z Berlina zainwestował w klinikę piękna pod nazwą Zick Zack. W mediach zawrzało. Fani Rammsteina z całego świata zaczęli dzwonić na infolinię Zick Zack, by umówić wizytę, dowiedzieć się więcej o klinice lub po prostu porozmawiać z grupą ekspertów.

Tekst i klip (który – dodajmy – powstał w Polsce!) do singla "Zick Zack" poruszają temat kompulsywnej tendencji niektórych jednostek do samooptymalizacji. Nierzadko wiąże się to z bardzo radykalnymi zmianami w wyglądzie i intensywnym użyciem skalpela.

Do fizycznego wydania singla, Rammstein dołącza (stylizowane na popularne w latach 90. magazyny dla młodzieży) czasopismo "Zick Zack Magazine". 32-stronicowa gazeta, wyłącznie w języku niemieckim, zawiera historie, fotki i wywiady. Motywem przewodnim jest hasło „Ładniejszy, większy, twardszy”. W magazynie znajdziemy też rubrykę z listami od czytelników pod szyldem „The Dr Flake Botox Box”, plakat w rozmiarze XXL, sześć mniejszych plakatów oraz 30 ekskluzywnych naklejek Rammstein. Do pisma dołączony jest singiel na CD zawierający dwa utwory.

„Zick Zack” ukaże się także na siedmiocalowym czarnym winylu. Usłyszymy na nim zarówno wersję singlową, jak i remiks w wykonaniu Boys Noize. Oba formaty fizyczne trafią do sprzedaży 13 kwietnia.

Fani Rammsteina powinni zaznaczyć datę 9 kwietnia w swoich kalendarzach. Wtedy na słynnym Alexanderplatz (konkretnie Otto-Braun-Strasse 70-72) od 10:00 do 14:00 będzie działał pop-up kiosk, w którym będzie można przedpremierowo kupić singiel w wydaniu CD z magazynem. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Fani z całego świata mogli także odszukać specjalne Zeitkapsel („Zeit” oznacza czas, więc chodzi oczywiście o kapsułę czasu, ze sprytnym nawiązaniem do tytułu albumu). Jedna z nich została odnaleziona w Krakowie, na terenach kompleksu poszpitalnego Wesoła, należącego do spółki Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Kapsuła zawierała tracklistę, album „Zeit” z autografami zespołu oraz bilety i pakiet podróżny na dowolny koncert Rammstein w Europie.