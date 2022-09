Rammstein zagra w 2023 roku nie jeden, a DWA koncerty w Polsce! [DATA, MIEJSCE]

Rammstein - grupa zagra nie jeden, a dwa koncerty w Polsce w 2023 roku

Rammstein ogłosił powrót European Stadium Tour w 2023 roku. Niemiecki zespół zagra również w Polsce już 30 lipca 2023 w Chorzowie na Stadionie Śląskim, a oprócz tego, grupa z powodu ogromnego zainteresowania dodała jeszcze jeden występ w naszym kraju - dzień później zagrają na Śląskim jeszcze raz!

To oznacza więc, że zespół zagra koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie 30 i 31 lipca 2023 roku. Bilety są już w sprzedaży!

Koncerty Rammsteina to zawsze ogromne show z fajerwerkami - konstrukcja sceny, która czasami góruje nad dachem stadionu, wydarzenie rozświetlone przez ogień i płomienie, perfekcyjnie zgrany zespół, poczucie humoru i patos inscenizacji Rammstein. Europejskie "stadiony drżą" i polscy fani ponownie będą mogli to doświadczyć w przyszłym roku. I to dwukrotnie!

Rammstein promuje obecnie album "Zeit". Kapela pracowała przez ostatnie dwa lata. Podczas sesji towarzyszył im berliński producent, Olsen Involtini. Nagrania odbyły się w La Fabrique Studios w St. Rémy de Provence, we Francji.

Tak jak wspomnieliśmy - bilety na koncerty Rammstein w Polsce są już dostępne i dla przypomnienia, zespół zagra 30 i 31 lipca 2023 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie.