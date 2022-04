Rammstein zachęca do poprawy urody. Zespół zainwestował w medycynę estetyczną?

Rammstein potrafi zaskoczyć, chociaż do końca nie wiadomo, czy to nie jest tylko żart...

Do końca nie wiadomo, czy jest to żart na Prima Aprilis, czy może niekonwencjonalny pomysł promocji nadchodzącego albumu "Zeit". Na social mediach Rammsteina pojawiło się zdjęcie kliniki medycyny estetycznej, z którego wynika, że zespół postanowił teraz inwestować w przemysł beaty.

Rammstein zachęca do poprawy urody. Zespół zainwestował w medycyną estetyczną?

1 kwietnia na social mediach Rammsteina pojawił się post, który szybko został usunięty. Pojawiła się w nim informacja, że zespół zainwestował w klinikę urody w Berlinie, która oferuje zabiegi wydłużania rzęs, microblading, wstrzykiwanie botoksu oraz bardziej inwazyjne zabiegi chirurgiczne.

Klinika ma się nazywać The Zick Zack - tak samo jak jeden z utworów na nowej płycie. W usuniętym poście zespół napisał, że jest zadowolony z nowego projektu i niedługo ruszą zapisy.

Fot. foto: loudersound.com

Serwis loudersound.com powołał się na informatora, który twierdzi, że Rammstein postanowił podczas pandemii szukać nowych, biznesowych rozwiązań. Według niego, zespół rzeczywiście zainwestował w klinikę, która znajduje się w centrum Berlina.

Na razie nie pojawiła się oficjalna informacja ze strony zespołu, która potwierdzałaby lub zaprzeczała, by zespół rzeczywiście teraz inwestował w salon piękności. Może to żart z okazji 1 kwietnia? Może to specjalny chwyt, by wypromować nowy album "Zeit"? Tego na razie nie wiemy.Pewnym jest jednak to, że krążek ukaże się już 29 kwietnia. Natomiast 16 lipca Rammstein ma zagrać w Polsce na PGE Narodowym w Warszawie.