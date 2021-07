Nominowany do Grammy i nagrodzony odznaczeniem diamentowej płyty Post Malone zaprezentował nowy utwór „Motley Crew”. Tytuł nie jest przypadkowy, a w klipie zobaczymy Tommy'ego Lee z Motley Crue.

Raper Post Malone nagrał utwór "Motley Crew". W klipie wystąpił Tommy Lee [WIDEO]

To pierwszy autorski kawałek Post Malone'a wydany w 2021, a także główny singiel projektu towarzyszącego filmowi dokumentalnemu, którego premiera wkrótce. Do kawałka powstał teledysk w reżyserii Cole’a Bennetta i współprodukowany przez DreVision Media. Zdjęcia odbyły się w Auto Club Speedway.

W klipie pojawia się plejada gości: gwiazdy NASCAR Denny Hamlin i Bubba Wallace oraz współpracownicy i przyjaciele Post Malone’a, w tym m.in. Tommy Lee, Big Sean, French Montana, Kerwin Frost, LoveLeo, SAINt JHN, Ty Dolla $ign, Tyga, Pressa, Trinidad James i Tyla Yaweh.

Zobacz oficjalny klip do "Motley Crew":

Oglądaj

Raper Post Malone już niejednokrotnie połączył siły z gwiazdami rocka - wystarczy wspomnieć wspólny utwór z Ozzym Osbournem zatytułowany "It's a Raid". Kawałek pojawił się na płycie "Ordinary Man" Księcia Ciemności w 2020 roku. Co więcej Ozzy pojawił się również na płycie Post Malone w kawałku "I take what you want".