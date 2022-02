Raperzy i gwiazdy pop nominowani do Rock and Roll Hall of Fame 2022: "Jest coraz gorzej"

Sprawdźcie, kto ma szansę dostać się do Rock & Roll Hall of Fame. Wśród nominowanych obok metalowych gwiazd znaleźli się raperzy, gwiazdy pop i new romantic.

Rock and Roll Hall of Fame to muzyczny odpowiednik Oscara. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest artystom od 1986 roku. Hall of Fame co roku honoruje muzyków, którzy przyczynili się do rozwoju muzyki rockowej i wydali swój debiutancki album 25 lat temu. Za każdym razem nominacje do galerii sław wywołują ogromne emocje, bo oprócz rockowych legend jury nominuje również raperów.

Rock and Roll Hall of Fame 2022: Poznaliśmy nominowanych artystów

Kto ma szansę na wygraną w 2022? Kolejny raz nominowany został zespół Judas Priest, któremu nie udało się wejść do galerii sław w poprzednich latach, co oburzyło wielu fanów zespołu i znawców muzyki metalowej. W tym roku nominowani zostali m.in. Rage Against The Machine, Kate Bush, Devo czy Beck. Nie zabrakło również przedstawicieli new romantic, Duran Duran i Eurythmics.

Co roku jury postanawia nominować również raperów i w tym roku również pojawili się przedstawiciele hip-hopu, m.in. Eminem, którego debiutancki album "Infinite" ukazał się w 1996 roku, czy grupa A Tribe Called Quest. Fanów rocka może też zdziwić nominacja gwiazdy pop, Lionela Richiego czy Dolly Parton.

Rock and Roll Hall of Fame 2022: Lista nominowanych

Beck

Pat Benatar

Kate Bush

Devo

Duran Duran

Eminem

Eurythmics

Judas Priest

Fela Kuti

Mc5

New York Dolls

Dolly Parton

Rage Against The Machine

Lionel Richie

Carly Simon

A Tribe Called Quest

Dionne Warwick

Pod listą nominowanych pojawiły się głosy, że to "najsłabsza lista nominowanych" od lat, "jest coraz gorzej" oraz zaczęto kpić, że wśród nominowanych nie ma chociażby Soundgarden.

Wraz z ujawnieniem nominowanych rozpoczęło się oficjalne głosowanie, które potrwa do 29 kwietnia. Internauci mogą wybrać 5 artystów, a ich głosy będą się liczyć razem z głosami jury, które składa się z osób z branży, historyków oraz muzyków. Zwycięzców poznamy wiosną, zaś ceremonia wręczenia nagród odbędzie się jesienią 2022. Czy Judas Priest w końcu wejdzie do Rock & Roll Hall of Fame? Miejmy taką nadzieję...