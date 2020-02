John Frusciante postanowił wrócić do Red Hot Chili Peppers po 10 latach. Jednocześnie z zespołem rozstał się Josh Klinghoffer. Perkusista Chad Smith zdradził, że zespół nagrywa już nowy materiał z Frusciante i fani już zacierają ręce w oczekiwaniu na nowe piosenki. Tymczasem historia dzieje się na naszych oczach - po 13 latach RHCP wystąpił z Johnem. Jak Frusciante dał sobie radę z repertuarem kapeli po tylu latach?

Red Hot Chili Peppers i John Frusciante wystąpili razem po 13 latach [WIDEO]

Anthony Kiedis, Flea oraz John Frusciante zagrali 3 utwory na koncercie zorganizowanym przez fundację Tony'ego Hawka. Koncert był poświęcony Andrew Burkle, producentowi filmowemu, który zmarł w styczniu 2020. Chada Smitha zastąpił na perkusji Stephen Perkins z Jane's Addiction. Muzycy zagrali "Give it Away", "Not Great Men" kapeli Gang of Four oraz "I Wanna Be Your Dog" z repertuaru The Stooges.

Zobaczcie nagrania z tego występu:

Podczas tego eventu Frusciante dołączył na scenie do kapeli Jane's Addiction i zaczął jammować z Davem Navarro. Pierwszy raz doszło do takiej sytuacji - przypomnijmy, że Navarro pojawił się na płycie Red Hot Chili Peppers "One Hot Minute" z 1995 roku. 3 lata wcześniej z kapeli odszedł Frusciante.

Obejrzyjcie krótki materiał ze wspólnego występu Frusciante i Navarro:

RHCP nagrał ostatnią płytę z John Frusciante w 2006 roku. "Stadium Arcadium" zgarnęła aż 5 statuetek Grammy. Zobaczymy, czy nadchodzące wydawnictwo odniesie podobny sukces.

Zobacz także: 10 najciekawszych teledysków Red Hot Chili Peppers