Red Hot Chili Peppers nagrał piosenkę dla Eddiego Van Halena. Posłuchajcie singla ''Eddie''

Red Hot Chili Peppers nieźle się rozkręcili - 1 kwietnia 2022 wydali album ''Unlimited Love'', zaś już w październiku ukaże się kolejny krążek. Czyżby powrót Johna Frusciante tak mocno zainspirował muzyków? Zespół właśnie podzielił się najnowszym utworem zatytułowanym ''Eddie". Kawałek dedykowany jest Eddiemu Van Halen, który zmarł w 2020 roku.

Eddie Van Halen odszedł 6 października 2020 po długiej walce z rakiem. Miał 65 lat. Jego śmierć była wielką stratą dla świata rocka i nic dziwnego, że wielu artystów chciało złożyć hołd legendzie gitary. Anthony Kiedis mówiąc o piosence ''Eddie'' wyznał, że często dopiero po śmierci artysty zdajemy sobie sprawę, jaką mamy z nim silną więź:

Posłuchajcie, jak prezentuje się utwór ''Eddie''.

Nadchodzący album Red Hot Chili Peppers bęzie nosić tytuł ''Return Of The Dream Canteen'' i ukaże się 14 października. Kapela opisała swój proces twórczy w oficjalnym oświadczeniu:

Nasza miłość dla siebie nawzajem i magia muzyki sprawiły, że nagle mieliśmy więcej piosenek, niż się kiedykolwiek spodziewaliśmy. Wtedy wpadliśmy na pomysł - dwa podwójne albumy, które wydamy niedługo po sobie. Drugi jest tak samo znaczący, co pierwszy i vice versa. "Return of the Dream Canteen" to wszystko, o czym kiedykolwiek marzyliśmy jako zespół. Jest przepełniony materiałem, zrobiony z krwi z naszych serc. Wasi na zawsze, Red Hot Chili Peppers.